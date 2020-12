Nomi dei mesi: qual è la loro origine?

Stampa

Febbraio: viene da un verbo latino, februare, che significa "purificare". I più svegli avranno notato che la radice della parola è la stessa di "febbre", che infatti è la reazione del nostro corpo per combattere il malanno che lo ha colpito. Piccola curiosità: sia gennaio che febbraio sono stati gli ultimi mesi ad essere "inventati", perché per molto tempo i Romani consideravano l'inverno come una stagione senza mesi. Fu Numa Pompilio, uno dei sette re di Roma, a introdurli.

Vi siete mai chiesti il motivo per cui i mesi che compongono l'anno abbiano proprio quegli strani nomi con i quali siamo abituati a scandire il tempo che passa? Perché chiamare quel periodo dell'anno vicino a Natale "Dicembre" e non "Natalino"? Come in molti altri casi, per conoscere l'origine dei nomi dei mesi bisogna prendere in mano il libro di Storia...

USANZE ANTICHE

La scansione del tempo in stagioni, mesi, settimane e giorni è una pratica antichissima, che affonda le radici alle origini stesse delle prime civiltà umane.

Il calendario che usiamo tutt'ora venne introdotto nel 1582 da Papa Gregorio XIII (e infatti si chiama calendario gregoriano), ma per molti secoli precedenti si usò la suddivisione temporale stabilita da Giulio Cesare e prima ancora ogni grande popolo aveva provveduto a munirsi di un modo proprio per misurare l'alternanza dei vari periodi dell'anno.

Tuttavia i "nostri" mesi devono tutto all'influenza classica di Roma (e un po' di Grecia). Vediamo dunque l'origine di tutti i nomi dei mesi attuali.

I NOMI DEI MESI