Preistoria: riassunto e significato dei termini

Il termine latino "Homo Sapiens" significa "uomo intelligente". Questa specie umana nacque in Africa, circa 200.000 anni fa, e successivamente colonizzò tutti gli altri continenti. L'Homo sapiens è l'antenato dell'uomo.

Sei un appassionato dell'era preistorica dove vivevano i dinosauri e hanno fatto la loro prima comparsa i nostri antenati "scimmieschi"? Ecco allora alcuni concetti fondamentali per conoscere appieno la Preistoria, una straordinaria epoca di cambiamenti per il pianeta e per la nostra stessa esistenza!

PAROLE CHIAVE DELLA PREISTORIA