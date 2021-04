Le invenzioni di Leonardo, un uomo avanti nel tempo!

Credits: Ipa-Agency

MUTA DA SUB :Molti non lo sanno, ma Leonardo aveva anche pensato alla prima muta da sub! Si trattava di un modernissimo vestito in cuoio dotato di uno scafandro che, collegato con dei tubi rivolti verso l'esterno, avrebbe permesso all'uomo immerso di respirare. Leonardo pensò a questa invenzione come arma decisiva per attaccare di soppiatto i nemici dall'acqua. Il palombaro nella foto è molto più moderno, ma in principio rimane lo stesso: solo che Leonardo ci arrivò con secoli d'anticipo!