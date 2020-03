Che cos’è la festa di San Patrizio?

Stampa

Il 17 marzo San Patrizio viene celebrato in tutti i Paesi a tradizione anglosassone (e non solo).

La fontana di fronte alla Casa Bianca si tinge di verde in occasione del St.Patrick Day. A Chicago invece, dove vive una folta comunità irlandese, ogni anno si colora di verde un tratto del fiume che attraversa la città!

La fontana di fronte alla Casa Bianca si tinge di verde in occasione del St.Patrick Day. A Chicago invece, dove vive una folta comunità irlandese, ogni anno si colora di verde un tratto del fiume che attraversa la città!

Il trifoglio è uno dei simboli caratteristici della cultura irlandese ed è strettamente legato alla storia di San Patrizio. Il Santo infatti si servì dei suoi tre petali per spiegare agli irlandesi il concetto di Santa Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo)!

Il trifoglio è uno dei simboli caratteristici della cultura irlandese ed è strettamente legato alla storia di San Patrizio. Il Santo infatti si servì dei suoi tre petali per spiegare agli irlandesi il concetto di Santa Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo)!

Come mai ogni 17 marzo veniamo sommersi da immagini di folle vestite di verde (magari con una pinta di birra in mano) che festeggia per le strade? Perché è il Saint Patrick Day, il giorno di San Patrizio!

In questo giorno dunque, oltre alla baldoria e agli eccessi, si ricorda la figura del Santo Patrono dell'Irlanda, San Patrizio appunto, il quale diffuse il Cristianesimo sull'isola.

CHI ERA SAN PATRIZIO?

Il vero nome del Santo era Maewyin Succat ed era di origini scozzesi. A sedici anni fu rapito dai pirati irlandesi e venduto come schiavo al re Dalriada, dominatore dei territori del Nord Irlanda e di parte della Scozia.

Qui il giovane Maewyn imparò la lingua gaelica, l'antica lingua celtica tipica di quelle zone e conobbe la religione celtica. Dopo sei anni di prigionia riuscì a fuggire dalla corte del re e una volta tornato a casa, abbracciò la fede cristiana e ne diventò un fervente predicatore.

Divenuto diacono con il nuovo nome latino di Patrizio, intraprese la carriera sacerdotale e raggiunse la carica di vescovo.

Poco dopo tale nomina, Papa Celestino I gli affidò il compito di tornare nelle terre dove era stato prigioniero e di portarvi la Parola di Dio.

In Irlanda dunque Patrizio diffuse gli insegnamenti del Vangelo e diede vita al Cristianesimo Irlandese, dove elementi del paganesimo celtico si intrecciarono con i riti e le tradizioni cattoliche.