Buon compleanno Leonardo: scopri il mondo geniale di Leonardo da Vinci

Buon compleanno Leonardo! Il 15 aprile del 1542 nasceva a Vinci (in provincia di Firenze), Leonardo di ser Piero da Vinci, universalmente noto come Leonardo da Vinci, e riconosciuto da sempre come uno dei più grandi geni mai esistiti. Se fosse vivo oggi, nel 2023, il grande Leonardo avrebbe la bellezza di 481 anni!

Un maestro di conoscenza

Leonardo si è interessato a ogni campo della conoscenza , dall'arte, all'ingegneria passando per l'anatomia, la medicina, la scultura. Ha sperimentato e progettato per tutta la vita , avendo, talvolta, delle intuizioni geniali e spesso molto in anticipo sui suoi tempi. La sua vita e le sue opere, però, sono avvolte nel mistero . Lui stesso amava creare tranelli e burlarsi del pubblico!

VEDIAMO LA RICOSTRUZIONE DI ALCUNE DELLE MACCHINE IDEATE DA LEONARDO DA VINCI [VIDEO]



Leonardo a Milano

Avete mai pensato diPotete farlo conun divertente gioco puzzle di logica in cui dovrete interagire con degli oggetti usando le leggi della fisica per fare in modo che le sfere sparate da un cannone cadano all'interno di un urna.

Leonardo morì in Francia (nel 1519) ma visse a Milano per moltissimo tempo: dal 1482 al 1500. E vi ritornò per altri periodi. E proprio a Milano si trova il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia (il più grande d'Italia) dedicato a Leonardo. Perché non andare a visitarlo, magari approfittando di Expo Milano 2015 ?

Intanto potete ESPLORARE IL RICCHISSIMO SITO DEL MUSEO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA DI MILANO

E che ne dite, poi, di fare un salto a Milano? Qui, se prenotate per tempo (c'è sempre tanta folla e gli ingressi sono numerati), nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie potete vedere il meraviglioso affresco del Cenacolo di Leonardo.

La Gioconda

Tutti conoscete La Gioconda. Qualcuno di voi probabilmente l'ha già vista dal vivo, al Museo del Louvre di Parigi . Entriamo nei misteri di questo quadro con un video.

L'ANALISI DELLA GIOCONDA [VIDEO]

Non vi sembra che Leonardo fosse un tipo davvero geniale e in anticipo rispetto alla sua epoca? Scrivetelo nei commenti e... Tanti auguri Leonardo, buon compleanno!