Perché si festeggia Ferragosto? Le origini della festa dall’Impero romano fino ai giorni nostri

Stampa

Shutterstock

Ferragosto è considerata l'ultima festa dell'estate, che da tradizione si celebra con grigliate, pic nic o gite fuori porta. Alcune città organizzano manifestazioni ed eventi legati alla cultura popolare e la maggior parte delle persone va in ferie proprio in questo periodo dell'anno. Ma forse non sapevi che il Ferragosto non è certo un'invenzione moderna. Ferragosto deriva infatti dal latino feriae Augusti, che significa riposo di Augusto. Era un festa istituita nel 18 a.C. in onore dell'Imperatore romano Ottaviano Augusto, da cui prende il nome anche il mese di agosto. Con l'arrivo della religione cristiana e l'affermazione del cattolicesimo invece questa giornata è diventata la festa di Santa Maria Assunta e si celebra ogni anno il 15 agosto, appunto.

Ma proviamo a capire meglio come si è evoluta questa festività dal periodo dell'Impero Romano fino ai giorni nostri.

Prima di tutto, devi sapere che Ferragosto per i romani non corrispondeva solo al 15 d'agosto, ma più o meno a tutto il primo periodo di questo mese. Erano giorni dedicati al riposo, dopo i lunghi mesi di lavoro nei campi. Il raccolto viene infatti associato a un momento di gioia, in cui si ottiene il frutto di tutto lo sforzo fatto in precedenza. Per questo motivo, ci si dedicava ai festeggiamenti anche con corse di cavalli o altri eventi simili. L'origine di questa tradizione si trova nella più antica celebrazione dei Consualia, in onore del dio Conso che è, appunto, protettore della fertilità.

Il 15 agosto è diventato il giorno ufficialmente associato a Ferragosto solo con l'arrivo della religione cristiano cattolica. Per la Chiesa, è la festa dell'Assunzione di Maria, ovvero il momento in cui la Madonna fu accolta in Cielo. Nel 1950 è stato istituito un dogma, cioè un principio a cui si crede per fede anche se non viene dimostrato, secondo cui la madre di Gesù è salita in cielo non solo con l'anima ma anche con il corpo.

È rimasta comunque la tradizione dei festeggiamenti, come ben saprai, che in alcuni casi ricalcano le antiche tradizioni romane. A Fermo, nelle Marche, si tiene ad esempio la cavalcata dell'Assunta, mentre a Siena il 16 agosto si corre il famoso Palio. A Sassari, in Sardegna, si organizza una processione religiosa chiamata la Faradda de li candareri, che nel 2013 è diventata addirittura Patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

FONTE: Treccani.it;