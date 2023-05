Perché l’8 maggio si celebra il VE Day? Che cos’è?

Stampa

Getty Images

Anche se il VE Day (Victory in Europe day) ha segnato la vittoria dell'Europa sulla Germania, non ha segnato però la fine della Seconda guerra mondiale. Il conflitto terminò il 2 settembre 1945 con la resa del Giappone.

Il VE Day ha segnato la fine della seconda guerra mondiale?

La resa della Germania avvenne il 7 maggio 1945, in realtà la sconfitta era già stata riconosciuta nove giorni prima, il 30 aprile, quando il dittatore Adolf Hitler si suicidò. Hitler era il capo del Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (il Partito Nazista) e aveva preso il potere, in Germania, nel 1933. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Germania aveva conquistato gran parte dell'Europa.

Il suicidio di Hitler avvenne mentre le truppe sovietiche stavano avanzando su Berlino, la capitale tedesca. Hitler era consapevole della sconfitta e decise di porre fine alla sua vita. Meglio morire piuttosto che essere catturato e giudicato per i suoi crimini di guerra. Dopo la morte di Hitler, il governo tedesco passò nelle mani di altri ufficiali, ma la resa della Germania fu solo una questione di tempo. Infatti, il 7 maggio 1945 il generale Alfred Jodl firmò la resa incondizionata della Germania.

Perché, allora, il VE Day si festeggia l’8 maggio?

È vero, la resa della Germania avvenne il 7 maggio 1945. Però la notizia della fine della guerra non fu ufficialmente annunciata fino al giorno successivo, l'8 maggio. Il motivo? la possibilità per tutti i paesi coinvolti di essere informati contemporaneamente.

Chi diede la notizia?

L'annuncio che la guerra in Europa era giunta al termine, in seguito alla resa della Germania il giorno prima, fu dato dal primo ministro britannico Winston Churchill, in un discorso alla radio trasmesso in tutto il mondo.

In ogni caso, il VE Day è un momento importante nella storia. È la data che celebra la fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa e ricorda il sacrificio e la sofferenza di coloro che hanno combattuto per la libertà e la pace.