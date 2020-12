Odino, Thor e tutti gli altri: ecco divinità e creature fantastiche della mitologia norrena

Credits: Ipa-agency

LOKI: Anche lui è famoso grazie alla trasposizione Marvel e, proprio come il personaggio di film e fumetti, era una divinità molto strana, a volte buona e molte altre volte cattiva. Loki infatti venne tramandato come il dio dell'inganno, delle astuzie, e rappresentava un male necessario a tenere in equilibrio l'universo. Nei racconti lo si trova spesso con troll e altre creature strane per ordire sotterfugi o combinare qualche brutto scherzo. Durante il Ragnarok Loki se la dovrà vedere con Heimdallr, il guardiano del Bifrost, il ponte tra Asgard e la Terra. Le due divinità finiranno con l'uccidersi a vicenda.