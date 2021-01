Memoriale della Shoah a Milano: la storia del Binario 21

Stampa

Il Memorial della Shoah al Binario 21 di Milano. La scritta "indifferenza" campeggia come monito per il futuro.

Dal binario 21 partivano vagoni simili a questo: chiusi, senza grossi fori per l'aria, troppo piccoli per l'enorme quantità di persone che vi venivano stipate. Molti dei prigionieri non resistevano al lungo viaggio verso Est

Binario 21

Perché "Indifferenza?

Liliana Segre

BINARIO 21

Se alla stazione di Milano cercate il Binario 21 non lo trovate. Bisogna uscire dalla stazione, costeggiare piazzale Luigi di Savoia, oltrepassare il sottopasso, percorrere altri 500 metri in via Ferrante Aporti per arrivare davanti ad un anonimo ingresso che nasconde un binario da dove il 30 gennaio del 1944 partì un convoglio con 605 esseri umani diretti al campo di sterminio di Auschwitz.

Oggi a ricordare quella tragedia c’è un memoriale voluto proprio da una delle persone deportate sopravvissuta: Liliana Segre, una nonna di 90 anni, ora senatrice a vita della Repubblica italiana, che quando fu catturata ne aveva solo 13.

Ad accoglierti è una parola: indifferenza

PERCHÈ "INDIFFERENZA"?

Per noi è solo un sostantivo ma in quegli anni l’indifferenza della gente aveva permesso che tra i 1943 e il 1945 partissero da quel binario quindici carri bestiame sui quali furono stipati migliaia di deportati politici ed ebrei come Liliana diretti alle camere a gas.

L’area di via Ferrante Aporti, situata a livello stradale sotto i binari che vedi passando a Milano in via Pergolesi, era adibita al carico e allo scarico della posta. Funzionava così: il carro-vagone posizionato su un carrello traslatore veniva messo su un ascensore montavagoni e sollevato fino a raggiungere il binario all’aria aperta situato tra la banchina 18 e 19. Lì i carri venivano agganciati ad un locomotore.

Nessuno avrebbe mai potuto pensare che quel marchingegno industriale ideato per le Poste prima o poi sarebbe potuto servire per trasportare uomini, donne e bambini senza che nessuno vedesse.