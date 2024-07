La storia dei pirati: dai popoli del mare fino ai celebri avventurieri dei Caraibi

Stampa

Getty Images

Immagina di essere in spiaggia, a giocare sulla sabbia, quando all’improvviso, in mezzo al mare, vedi un veliero su cui sventola una bandiera nera, con un teschio bianco. Penseresti a uno scherzo, a qualcuno che si diverte a fingersi pirata, ma qualche secolo fa te la saresti data a gambe levate!

Un tempo, infatti, la visione di una nave pirata era un incubo molto “reale”, anche da noi in Italia. Qui pirati scorrazzarono sia nell’antichità sia soprattutto nel Cinquecento (XVI secolo), quando i più temuti erano quelli musulmani. Questi agivano per conto dei sovrani dell’impero ottomano, che risiedevano a Costantinopoli (oggi Istanbul, in Turchia), e molti loro attacchi colpirono appunto le coste dello “stivale”: ecco perché oggi puoi ammirare i resti di tante “torri di avvistamento”.

Dopo aver invaso il Mediterraneo, molti pirati accorreranno nelle acque dei Caraibi, dove la pirateria vivrà il suo “periodo d’oro”, spesso celebrato dal cinema. Ma prima di scoprire come questi malfattori siano diventati delle “star”, è utile ripartire dai tempi antichi.

Chi erano i pirati

Gettiamo quindi l’ancora e torniamo a 3.500 anni fa, quando apparvero le prime flotte pirata. A formarle erano individui di varia provenienza chiamati “popoli del mare”, le cui vittime erano le navi che solcavano il Mediterraneo piene di viveri e altri beni. Qualche secolo dopo, anche i romani affrontarono pericolose bande di pirati. A far paura furono soprattutto quelli “cilici” (originari della Cilicia, regione costiera della Turchia), almeno fino al 67 a.C., quando il comandante Pompeo Magno li annientò.

Quando inizia l'era dei pirati

Durante il Medioevo, la pirateria esplose con forza nei mari nordici, grazie ai vichinghi. Di loro si sa che venivano dalla Scandinavia e che guidavano navi agili e in grado di solcare mari e fiumi.

Attivi dall’VIII all’XI secolo, i vichinghi colpirono Gran Bretagna e Francia per poi avventurarsi oltre la Spagna e il Portogallo e intrufolarsi nel Mediterraneo (qualcuno navigò anche verso l’America). E quando le flotte dei regni europei riuscirono a sconfiggerli, una nuova minaccia giunse dai pirati musulmani.

Questi, detti anche “corsari” (il più famoso fu “Barbarossa”), attaccarono a lungo le coste italiane oltre a quelle spagnole e africane, ma anche loro, alla fine, smisero di preoccupare. Intanto, però, i grandi commerci marittimi si erano allargati in America, in particolare nel mar dei Caraibi, dove passavano navi colme di oro, argento, spezie e altre merci di valore: una tentazione irresistibile per i pirati.

La vera storia dei pirati dei Caraibi

Gli avventurieri che ai Caraibi svolsero il “mestiere” di pirata venivano in gran parte dall’Europa (soprattutto inglesi, francesi e olandesi), e le loro prede principali erano i velieri spagnoli. Per attaccarli, usavano come base varie isole tra cui Tortuga (patria dei “bucanieri”) e New Providence, alle Bahamas.

Proprio qui fecero tappa alcuni dei pirati più celebri di sempre, sia uomini sia donne: da “Barbanera” (Edward Teach) a “Calico Jack” e da Anne Bonny a Mary Read. La loro rapidità gli valse il soprannome di “Flying Gang”, “banda volante”, ma anche loro dovettero infine arrendersi. Le potenze europee, pur avendoli a volte “usati” a proprio vantaggio, lanciarono infatti una vasta caccia per eliminarli. Lo stesso avvenne poi nei mari d’Oriente, già “terreno d’azione” di pirati giapponesi, malesi, indiani, filippini e cinesi.

Il fascino dei pirati

Battuti in mare, i pirati si presero la rivincita nei romanzi e nei film, nelle vesti di scanzonati “eroi” dallo spirito libero. A contribuire a questa fama furono opere come L’isola del tesoro (1883) e i romanzi d’avventura di Emilio Salgari (1862-1911). Dopodiché la figura del pirata ha “invaso” il cinema, fino alla saga Pirati dei Caraibi con Jack Sparrow protagonista.

I pirati esistono ancora oggi?

Sì, i pirati esistono ancora oggi. Negli ultimi decenni, sono tornati anche in mare, con motoscafi al posto dei velieri e mitragliatori anziché spadoni e pistole. Dalle acque asiatiche a quelle africane e americane, le loro vittime sono navi mercantili e petroliere. Per contrastarli, sono state organizzate importanti missioni internazionali tuttora in corso, anche con navi italiane, ma ricorda: gli attacchi dei moderni pirati avvengono in alto mare e senza sventolio di bandiere pirata... Quindi, se in spiaggia ne vedi una, continua a giocare tranquillo!