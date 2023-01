Stampa

«La mafia è come un libro bianco scritto con il sangue». Questa è la frase di un ragazzo di 14 anni che Antonio Nicaso, scrittore e fra i massimi esperti di mafie, ha citato nel suo libro La mafia spiegata ai ragazzi, in cui racconta una delle organizzazioni criminali più spietate al mondo.

Perché la mafia è detta "Cosa Nostra"?

La mafia siciliana, detta anche “Cosa Nostra", è un’associazione a delinquere, cioè un gruppo di persone che si unisce per compiere reati. Attraverso l’intimidazione e la violenza compie attività illecite al solo scopo di arricchirsi e acquisire potere. E sebbene i mafiosi abbiano cercato di far credere che la mafia discenda dalla leggenda dei Beati Paoli (un gruppo di “giustizieri” del XII secolo) Nicaso ci invita a spazzare via i luoghi comuni e ci racconta la verità.

Quando è nata la mafia?

La mafia è nata verso la metà dell’Ottocento e i suoi componenti erano violenti “vigilantes” al servizio dei grandi proprietari terrieri. «Non volevano aiutare i contadini e i poveracci» spiega Nicaso «ma erano sempre e solo dalla parte del potere». Nessun vendicatore, nessun giustiziere dunque, ma solo il braccio armato dei ricchi.

Per decenni la mafia ha agito nell’ombra (c’era persino chi dubitava della sua esistenza) sfruttando il cosiddetto “sistema mafioso", ossia un metodo fatto di paura, ricatti, violenza e omertà (che è il rifiuto di testimoniare le circostanze di un reato).

Per fortuna la magistratura e le forze di polizia sono riuscite lo stesso a portare a galla la verità. Che è terribile, fatta di sangue e dolore, e che per troppo tempo ha provocato sofferenza a tanti innocenti e macchiato il nome della Sicilia e dell’Italia nel mondo.

In Italia non esiste solo la mafia

Cosa Nostra però non è l’unica “mafia” del nostro Paese: con questo termine, ormai, si indicano anche altre organizzazioni composte da criminali associati tra loro e legati da rituali, pratiche intimidatorie (cioè minacce) e violenza.

Ci sono infatti la Camorra (di origine campana), la calabrese ’Ndrangheta e, dalla Puglia, la Sacra Corona Unita e le mafie garganiche. Ma le provenienze geografiche non hanno più molto significato, poiché le organizzazioni criminali si sono infiltrate in tutte le regioni italiane (e anche all’estero).

La mafia si può combattere?

Le mafie, infatti, vanno dove possono arricchirsi. Antonio Nicaso, però, ci ricorda che la criminalità organizzata «non è un fenomeno con cui dobbiamo necessariamente convivere». Si può, e si deve, combattere: per esempio con i grandi processi e i sequestri dei beni ai mafiosi, con la Dia (Direzione investigativa antimafia) e con l’incessante lavoro sul territorio delle associazioni di volontariato.

Soprattutto, per Nicaso, si può combattere la mafia fin da ragazzi «studiando, informandosi, acquisendo consapevolezza e capacità critica. Occorre saper fare le proprie scelte, e costruire il bene comune, perché la mafia non vuole gente che pensa».

Parlando di lotta alla mafia non si può non parlare di due autentici eroi italiani: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Due magistrati coraggiosi e determinati che, rischiando le loro stesse vite, lottarono in prima linea contro le organizzazioni criminali.

Purtroppo, nel 1992 a Palermo, in poco più di cinquanta giorni furono entrambi fatti saltare in aria con l’esplosivo dai boss di Cosa Nostra in quelle che sono ricordate ancora oggi come le stragi di Capaci e di via D’Amelio. La loro morte, e quella degli uomini e delle donne delle loro scorte, sconvolse il mondo intero e segnò l’inizio di una nuova stagione nel contrasto alla criminalità mafiosa.

Ancora oggi il loro esempio guida il cammino e infonde coraggio a tutti coloro che non si arrendono al male e che ogni giorno combattono contro la mafia. Perché, come diceva Paolo Borsellino, «chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola».