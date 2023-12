Il Natale nel mondo: come si festeggia in Gran Bretagna, Olanda e Germania

Stampa

Nonostante le differenti lingue, lo spirito del Natale nel mondo rimane immutato, dal Nord Europa alle Filippine. Quello che cambia sono, spesso, gli usi e i costumi per il giorno della vigilia e per il 25 dicembre.

Come si dice "Buon Natale" in inglese? Merry Christmas! In olandese? Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar (gulp!). E in tedesco? Froehliche Weihnachten. Nonostante le differenti lingue, lo spirito del Natale nel mondo rimane immutato, dal Nord Europa alle Filippine. Quello che cambia sono, spesso, gli usi e i costumi per il giorno della vigilia e per il 25 dicembre.

Scopriamo insieme le differenze.

Natale in Gran Bretagna

In Gran Bretagna, la sera della vigilia Babbo Natale trova sulla tavola la mince pie (un dolce tradizionale) e un bicchierino di sherry (un liquore). E anche le renne, stanche del viaggio hanno di che sfamarsi: i bambini inglesi, lasciano per loro fuori casa una carota.

Il Natale olandese

La sera del 24 dicembre, per la tradizione olandese di Sinterklaas (il loro Babbo Natale) i bambini olandesi "mettono fuori la scarpa". Ossia prendono una scarpa e la riempiono con il fieno e una carota. Talvolta la scarpa viene messa fuori prima, in occasione della festa di San Nicola del 6 dicembre.

Qualunque sia la data in cui viene fatto il rito la mattina dopo, al posto del fieno, i bambini trovano un regalo, spesso una figurina di marzapane. Ai cattivi, invece, si lasciava il carbone. Proprio come da noi per la Befana.

Il Natale tedesco

In Germania, i festeggiamenti di Natale iniziano prestissimo, addirittura l'11 novembre, giorno di San Martino. In questo giorno si costruiscono delle lanterne che verranno portate in processione dai bambini per illuminare la strada del santo.

Dal primo dicembre nelle camerette dei bambini tedeschi non può mancare il calendario dell'Avvento. Ogni giorno i bambini aprono una finestrella del calendario e promettono di compiere una buona azione.

Poi, il 6 dicembre, San Nicola porta loro cioccolato e dolci speziati come i Lebkuchen o i Christollen.

E nella notte del 24? Arriverà Gesù Bambino (o Babbo Natale) a portare i doni, questa volta quelli di Natale!

Scopri le tradizioni del Natale nei Paesi del nord Europa!