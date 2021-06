Hip hip hurrà! Quando è nato il saluto militare e perché?

Stampa

Avete presente il saluto militare, quel gesto di rispetto che si fa portandosi la mano destra tesa a sfiorare la fronte? Probabilmente molti di noi la associano a scene di film d'azione, ma l'origine di questo saluto è molto antica...

LA STORIA DEL SALUTO MILITARE

I cavalieri medievali erano cavalieri per davvero. Nel senso che erano molto educati e quando incontravano un altro cavaliere oppure incrociavano una persona sul loro cammino, per salutare si toglievano l’elmo o alzavano la visiera in segno di rispetto. E, visti i tempi pericolosi in cui vivevano, lo facevano soprattutto per dimostrare di non avere brutte intenzioni verso il nuovo arrivato.

Così, da un gesto di rispetto e pace nacque l'usanza del saluto militare, che vive tutt'oggi. Nel XIX secolo le armature e i loro pesanti elmi non si usavano più da moltissimi anni, in compenso i soldati di molti eserciti usavano cappelli molto complicati da togliere. Così, i centri di comando decisero che per salutarsi sarebbe stato sufficiente un gesto simbolico, ossia quello di portare la mano al cappello. Gesto che si usa ancora oggi.

HIP HIP HURRÀ: LE ORIGINI

Ancora a proposito di militari: c'è un altra tradizione millenaria che li riguarda ed è il famoso grido di giubilo hip hip hurrà.

Questa esclamazione di trionfo risale infatti ai tempi della prima crociata, nell'XI secolo. Nel 1099, quando i cavalieri cristiani crociati che assediavano Gerusalemme da più di un mese vinsero la resistenza degli assediati arabi, per diffondere la notizia presero a esclamare “hip hip hurrà”. Che era, semplicemente, l'abbreviazione distorta della frase Hieroslyma est perdita, ossia “Gerusalemme è caduta”.

Lo avresti mai detto?