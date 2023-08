Lo sapevi che | È vero che gli antichi Egizi usavano il gel per i capelli?

Stampa

Gli archeologi lo sanno da tempo, ma la prova scientifica che ha svelato il segreto delle pettinature al gel degli antichi Egizi la si deve a Nathalie McCreesh, dell’Università di Manchester.

Analizzando i capelli di 18 mummie, la studiosa britannica ha scoperto che, in vita, quelle persone avrebbero fatto uso di un gel ?ssante a base di grasso animale.

Si trattava di un composto ideale sia per elaborare raffinate e complesse pettinature, sia per conservarle a posto più a lungo. Un'altra ragione per la quale gli egizi usavano il gel nei capelli era per dare alle loro pettinature brillantezza e lucidità.

In più, come sempre nelle società antiche, il gel serviva anche da morti, perché garantiva al defunto, quando arrivava nell’aldilà, una pettinatura perfetta e in linea con il ruolo che aveva quando era in vita.

L'unica cosa che ancora non è chiara, è quale odore avesse il gel a base di grasso animale. Certamente non aveva nulla a che fare con le delicate fragranze moderne...