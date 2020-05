“Cleo” make up: ecco come si truccavano gli Antichi Egizi

Stampa

Alcuni tipi di capigliatura molto in voga tra le nobili dell'Antico Egitto

Alcuni tipi di capigliatura molto in voga tra le nobili dell'Antico Egitto

Una scena da film che però mostra fedelmente il look dell'epoca: quanto ombretto!

Una scena da film che però mostra fedelmente il look dell'epoca: quanto ombretto!

Pensate che il trucco pesante sugli occhi lo abbiano inventato le rockstar, che le creste siano una prerogativa di punk e calciatori, che le barbe curatissime siano una recente moda dei cosiddetti hipster? Beh non è così!

Gli antichi ci avevano pensato decine di secoli prima di noi. Già più di 4mila anni fa infatti, in Egitto, uomini e donne si truccavano viso e occhi!

QUEI VANITOSI DEGLI EGIZI

Nobili, regine e faraoni dell'Antico Regno (tra il 2700 a.C. e il 2192 a.C.) si contornavano gli occhi con una sostanza nera e cremosa, il kohl, per proteggerli dai batteri portati dalle mosche e per non farsi abbagliare dalla forte luce del sole nel deserto. Tale pigmento nero e brillante si otteneva mischiando polvere di galena (un minerale che contiene quasi esclusivamente piombo, quindi molto tossico), cenere e grasso animale. Uomini e donne lo mettevano lungo il contorno degli occhi, aiutandosi con un bastoncino.

Ma non finisce qui!

L'ombretto non era il solo abbellimento dell'egizio cool: le donne infatti usavano indossare vistosi gioielli accompagnati da capigliature corte o di media lunghezza, mentre i maschi solevano depilarsi capelli e sopracciglia e, durante le cerimonie, i faraoni indossavano spesso delle barbe finte (come raffigurata nella famosa maschera aurea di Tutankhamon)

Testo di Maria Leonarda Leone e Niccolò De Rosa