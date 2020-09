Come si forma un fossile di dinosauro?

Stampa

COME SI FORMANO I FOSSILI: DA SABBIA A ROCCIA

E' un processo naturale: i resti di un essere vivente, animale (quindi anche umano) o vegetale, rimangono sepolti sotto la sabbia o il fango, e in questo modo si conservano per tanti anni. Con gli anni, i decenni e i secoli gli strati di sabbia, fango o terra diventano rocce.

LA MINERALIZZAZIONE

L'acqua sotto le rocce bagna i resti del nostro animale o vegetale impregnandoli si sali minerali. Questi, col tempo sostituiscono le molecole dei nostri resti (non ancora fossili) impedendo all'aspetto originale del dinosauro o di altro essere vivente, di deteriorare o subire variazioni.

Ed ecco che dopo milioni di anni, quindi mooooolto lentamente, si è formato il nostro fossile.

Esempio

Un dinosauro muore nelle acque di un lago. Il suo corpo diventa cibo per un altro animale, oppure col tempo la sua carne di decompone e lo scheletro rimane coperto sotto il fondale del mare.

Terra, sabbia e fango aumentano negli anni, diventano rocce e lo scheletro subisce la mineralizzazione di cui abbiamo parlato prima: rimane "bloccato" all'interno della roccia.

Dopo milioni di anni le rocce vengono erose dagli agenti climatici (pioggia, sole, vento, etc.) e lo scheletro del dinosauro viene scoperto dai paleontologi, pronti per studiare un nuovo tassello di storia.

E adesso che il fossile è riemerso?

I paleontologi, un po' come gli scultori, usano martelli, pennelli per tirare via la polvere, per "rompere" i pezzi di roccia rimasti. Poi coprono il fossile con "gusci" di gesso per portarli al museo e analizzarli.

QUANTO ANTICO È UN FOSSILE

I paloentologi studiano la tipologia della roccia, che sono fatte a strati: gli strati più giù sono i più vecchi e quelli in alto in più nuovi. I fossili negli strati più bassi sono quindi più antichi di quelli conservati negli strati alti.

Per dargli un'età precisa però i paleontologi misurano la radioattività delle rocce del sito archeologico.

ECCO COSA CI È RIMASTO DEI DINOSAURI

Ossa, artigli, unghie, occhi, cacca (ebbene si: si chiama coprolite), corna, orme, penne, pelle.

CURIOSITÀ

Lo sapevi che l'ambra è una resina fossilizzata? Spesso dentro si ritrovano i resti di insetti conservati integramente.

E voi avete mai visto un fossile?