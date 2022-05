Chi sono i tre gatti più famosi della storia?

Stampa

Un gatto nello Spazio? Ma... non era un cane? Anzi, una cagnetta, Laika, che i sovietici spedirono nello Spazio il 3 novembre 1957, a bordo della capsula Sputnik 2. Ma, non solo, nello spazio ci è andato anche “astrochimp”, lo scimpanzè Ham, che gli Stati Uniti mandarono in orbita, nel 1961, per trascorre 16 minuti e 39 secondi in volo suborbitale attorno alla Terra, sul razzo Mercury Atlas 5.

L’astrogatto Félicette

E invece, l'unico paese che ha mandato un gatto nello Spazio, è stata la Francia con Félicette, nel 1963. In origine, il fortunato protagonista di questo viaggio straordinario era un gatto maschio, Félix. Ma, il “coraggioso” prescelto se la diede a “zampe” poco prima della missione, e così fu Félicette a sostituirlo. Il 18 ottobre 1963, la gattina prese posto sul razzo Véronique AG1, nel deserto algerino, e fu spedita a 157 km di quota. Durata del volo suborbitale: 15 minuti! Dopo il distacco della capsula, fu paracadutata illesa sulla terraferma e Félicette, per la sua missione spaziale, fu battezzata “Astrocat” dalla stampa inglese. La pelosa, ormai famosissima, ebbe persino dei francobolli con la sua immagine.

Kitty la spia “Gatto acustico” (Acoustic Kitty)

Nel bel mezzo della Guerra Fredda, negli anni '60, sia il blocco orientale e sia quello occidentale erano pronti pronti a tutto pur di affermare la loro supremazia. Spesso anche con degli stratagemmi molto... particolari! Pensate che la Cia (Central Intelligence Agency), l’agenzia di spionaggio degli Stati Uniti, lanciò l'operazione “Acoustic Kitty”.

L’obiettivo? Spiare l’ambasciata e i diplomatici russi, a Washington, per mezzo di un agente segreto moooolto particolare… un gatto! Perché un felino? Per il principio evidente secondo cui i gatti vanno dove vogliono, quando vogliono, anche nei posti più bizzarri e senza paura. Da questo assioma gli ingegneri di Langley, la città che ospita i quartieri generali della Cia, pensarono di trasformare un gatto in un microfono ambulante.

L’equipaggiamento per l’inusuale 007 consisteva in un microfono impiantato sul collo del gatto, una batteria, una radio e un'antenna posizionata lungo la coda. Costo di questi interventi? Circa 16 milioni di dollari! Ma, purtroppo, fu un totale fiasco perché durante la sua prima missione, Acoustic Kitty che doveva registrare una conversazione in un parco di Washington, non lontano dall'ambasciata russa, finì sotto le ruote di un taxi.

Simon l'eroe della Royal Navy

Il protagonista di questa storia avvenuta nel 1949 in Cina, è il gatto Simon che durante lo scoppio della guerra civile cinese, ha salvato la vita a diversi marinai britannici durante l’assedio navale sul fiume Yangtze durato tre mesi.

Tutto inizia quando Simon incontra un marinaio inglese che lo porta con sé sul HMS Amethyst, nave della marina britannica presa di mira dalle forze comuniste cinesi. A bordo, Simon è molto indaffarato, diventa la mascotte del gruppo e dà la caccia ai roditori che attaccano le riserve di cibo.

Purtroppo, però, durante un attacco cinese alla nave, Simon venne colpito da una scheggia e l'equipaggio pensò fosse morto. In realtà, rimase solo ferito e ben presto tornò ai suoi compiti. Dal momento che la nave britannica rimase bloccata dalle linee nemiche per due mesi, Simon intensificò il suo lavoro di sentinella del cibo permettendo ai marinai di non morire di fame e, inoltre rese meno pesanti le giornate ai marinai feriti e convalescenti. Per questi motivi , al rientro in patria, Simon fu decorato con la Medaglia Dickin, la più alta onorificenza per un animale e l’unica volta che è stata assegnata a un felino.