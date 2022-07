Chi sono gli Indiani d’America, i nativi americani

Stampa

Tantissimi secoli fa, in un'altra era geologica , il continente americano e quello asiatico non erano separati dal mare, come lo sono oggi tra l'Alaska e la Siberia . Erano invece uniti da una striscia di terra chiamato Beringia.

Oggi la Beringia non esiste più, è una terra sommersa, e il tratto di mare che separa America e Asia si chiama stretto di Bering Lungo quella terra gli antenati degli indiani, partiti dalla Mongolia 20mila anni fa, hanno raggiunto l’America, dando origine alle popolazioni pellerossa.

IL VERO NOME DEGLI INDIANI

Chiamare questi popoli indiani d’America , non è giusto e l’errore fu di Cristoforo Colombo: quando, nel 1492, toccò le coste del continente americano, Colombo era convinto di aver raggiunto le Indie , vera meta del suo viaggio. Di conseguenza chiamò le popolazioni di quei luoghi “indiani” . Quando fu chiaro che, invece delle Indie, aveva scoperto un nuovo continente, l’America, ormai l’errore era fatto.

Il nome corretto delle popolazioni che abitavano il continente prima dell’arrivo di Colombo e dei conquistatori europei è nativi americani . “Pellerossa” fa invece riferimento al colore della loro carnagione ed è un termine sbagliato tanto quanto “indiani”.

IL FURTO DELLE TERRE

Quando capirono che era stato scoperto un continente sconosciuto e nuovo, gli europei si mossero alla sua conquista. Inglesi e francesi fecero di tutto per impossessarsi dei territori rubandoli ai nativi e, dopo anni di aspre lotte, massacri e guerre sanguinose ci riuscirono, costringendo i nativi americani a vivere in territori pensati apposta per loro e chiamati “riserve indiane”.

FU UNO STERMINIO?

Nonostante i film Western abbiano nel tempo dipinto un quadro idealizzato e romantico delle imprese di cowboy e coloni contro i "selvaggi" delle praterie, quello che gli europei riservarono agli indiani d'America fu un vero e proprio massacro, tanto che molti studiosi parlano (non a torto) di "genocidio dei nativi d'America".

Nel corso di poco più di due secoli infatti, oltre l'80% della popolazione nativa venne spazzata via, con una perdita di vite umane che si calcola intorno ai 100 milioni di individui.