Che poteri ha il Presidente degli Stati Uniti?

Cosa si prova ad essere la guida della più potente democrazia sulla faccia della Terra? Ben 44 Presidenti (Donald Trump è il 45°) si sono succeduti nel famoso Studio Ovale ("l'ufficio" del presidente Usa)e tutti hanno avuto tra le mani non solo il destino della loro Nazione, ma, in un certo senso, anche quello del Mondo intero. Ma questo significa che il Presidente degli Stati Uniti ha un potere illimitato? Certamente no, o l'America sarebbe sotto dittatura!

GLI ARGINI COSTITUZIONALI

Benché il campo d'azione del Presidente sia molto vasto infatti, la Costituzione scritta dai padri fondatori degli Stati Uniti d'America impedisce che tutti i poteri vengano concentrati attorno ad una sola carica (è la cosiddetta Divisione dei Poteri) e ciò comporta che anche l'uomo più influente del Mondo debba confrontarsi (quasi sempre) con le altre istituzioni americane.

Gli Stati Uniti sono infatti una Repubblica Federale, in cui i 50 Stati che la compongono detengono la piena autonomia su molti aspetti politici ed economici e persino il Presidente non può mettervi becco, se non passando prima dal Congresso e dal Senato (formati dai rappresentati di questi Stati).

I POTERI DI MR.PRESIDENT

Quali sono dunque i compiti del Presidente degli Stati Uniti?

In America chi vince le elezioni ottiene un mandato di quattro anni per governare il Paese. Per fare ciò, nei primi mesi il Presidente può nominare i Giudici federali della Corte d'Appello e i Giudici della Corte Suprema. Questi nomi però devono essere approvati dal Senato.

Il Presidente ha anche la facoltà di indicare i nuovi capi della C.I.A (i servizi segreti americani) e dell'N.S.A (i servizi di sicurezza nazionale). In sede di affari interni poi, il Presidente americano può proporre leggi in materia economica e sociale (ma sta poi al Congresso approvare e discutere tali proposte), può graziare i condannati a morte (ma solo per reati federali) e si riserva la prerogativa di tenere discorsi al Congresso e al Senato.

Ma è in politica estera che il Presidente può far sentire maggiormente il suo peso:

- È il principale interlocutore nelle relazioni con gli altri Stati e decide dunque quale linea diplomatica tenere (cosa non da poco, perché l'amicizia o l'ostilità dell'America può fare la differenza tra pace e guerra!).

- È capo delle Forze Armate e ha piena facoltà di comandare operazioni militari sul luogo dei combattimenti, ma anche qui l'autorizzazione a partire per missioni belliche deve essere prima passare dal sì del Congresso (non può dunque svegliarsi la mattina e decidere di fare guerra a qualche Stato).

- È l'unico autorizzato a poter ordinare un attacco nucleare! Ovunque vada, il presidente viene seguito da un militare del Pentagono con una valigetta contente i "Codici d'Oro" per lanciare testate atomiche in caso d'emergenza. Finora però, per fortuna non ce n'è mai stato bisogno.