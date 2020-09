Che cos’è il magico quadrato del Sator?

Stampa

Nel borgo medievale di Campiglia Marittima (provincia di Livorno), nel cimitero medievale de La Pieve risalente al secolo XII, esiste uno dei pochi esemplari esistenti in Italia del Quadrato del Sator, o Quadrato magico. Con una particolarità: il quadrato magico di Campiglia Marittima non è di cinque parole disposte su cinque righe come nella maggior parte degli altri casi, ma su tre.

COSA C'È SCRITTO?

Nel quadrato sono riportate queste parole: Sator arepo tenet opera rotas. Sono sempre le stesse parole in ogni luogo dove si trovi il quadrato magico: Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Ungheria e altri Paesi europei. Ebbene, in secoli di studi e interpretazioni, ancora non si è arrivati a concordare sul significato di queste parole. Esistono solo possibili interpretazioni da parte degli studiosi.

Ma qual è la particolarità del Quadrato magico? Sovrapponendo una parola all'altra si ottiene una frase palindroma, cioè che rimane identica letta in qualsiasi verso.

Le parole del Quadrato magico del Sator si possono leggere allo stesso modo in orizzontale (dalla prima alla quinta riga) o in verticale (dalla prima alla quinta colonna), o in orizzontale dalla quinta riga alla prima (da destra verso sinistra) o in verticale (dal basso in alto) dalla quinta alla prima colonna. Alcuni studiosi pensano che sia una specie di scongiuro per prevenire disgrazie o una sorta di formula magica per guarire da un male o per superare qualche difficoltà. La parola sator significherebbe Dio (il creatore), mentre tenet significherebbe domina o “regge”, rotas opera significa “le opere del creato” e arepo, parola probabilmente proveniente dalla lingua celtica, significa “aratro”.