Cos’è il Vallo di Adriano?

Oggi, in alcune parti, il Vallo sembra poco più di un muretto di campagna. Eppure per secoli ha rappresentato il confine del mondo civile (almeno per i Romani).

Il vallo, presso gli antichi Romani, era una palizzata di legno piantata a terra per rinforzare un'opera di difesa. Per esempio un muro. Il Vallo di Adriano dunque, è una fortificazione romana che si trova nell’attuale Inghilterra settentrionale, luogo che segnava il confine della Britannia, la regione più a nord dell’Impero.

Il Vallo di Adriano fu fatto costruire negli anni tra il 122 e il 125 d.C dall’imperatore Adriano per proteggere i territori dell’Impero dalle incursioni delle tribù dei Pitti provenienti dall’odierna Scozia. Per gli antichi romani -piuttosto presuntuosi - questa opera rappresentava non solo la fine del loro dominio, ma anche della civiltà: per loro al di là del vallo, in quella landa poco ospitale che chiamavano Caledonia, c'erano solo barbari selvaggi e assetati di sangue!

Alto fra i tre e i quattro metri, il Vallo si allunga da costa a costa per quasi 120 km, dal fiordo di Solway, a ovest, fino alla foce del fiume Tyne, a est. Per tutta la lunghezza del muro c’erano forti e fortini presidiati da soldati. Oltre alla fortificazione vera e propria il sistema difensivo prevedeva anche due fossati - uno armato con pali appuntiti conficcati nel terreno e l’altro protetto da alti argini - e una strada per gli spostamenti dei militari.

Il Vallo di Adriano fu oltrepassato dai Pitti tre volte e fu definitivamente abbandonato dai Romani attorno all'anno 400 d.C. Dal 1987 i resti di questa imponente fortificazione sono protetti dall'Unesco.

