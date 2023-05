Alessandro Manzoni, 150 anni dalla morte dell’autore de “I Promessi sposi”

Stampa

Wikipedia Pubblico dominio

Sono passati 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni, il più famoso scrittore italiano e autore de I promessi sposi, considerato uno dei più più letti romanzi della letteratura italiana e studiato a scuola da tutte le generazioni.

Chi era Alessandro Manzoni

Nato il 7 marzo 1785 a Milano, da una famiglia aristocratica milanese, suo padre Pietro era un nobile e membro dell'Accademia dei Pugni, un importante circolo culturale. La madre, Giulia Beccaria, era figlia del celebre criminologo e illuminista Cesare Beccaria.

Le scuole cattoliche e severe

Per la sua educazione fu mandato nel collegio dei somaschi, a Merate e a Lugano, e in quello dei barnabiti al Longone di Milano, dove ricevette un'istruzione rigorosa, basata principalmente sulla disciplina e sullo studio delle lingue classiche.

Alessandro Manzoni un tipo solitario

Tuttavia, Manzoni manifestò spesso il suo disagio riguardo a questo ambiente scolastico e al metodo di insegnamento adottato. Preferiva una formazione che incoraggiasse la libertà di pensiero e la creatività artistica, anziché la semplice memorizzazione. E anche con i compagni le cose non è che andassero granché, preferiva dedicarsi alla lettura e alla scrittura al posto di interagire con i suoi coetanei.

Da Milano a Parigi, da Parigi a Milano

A vent’anni, nel 1805 si trasferì con la madre a Parigi dove abiterà per due anni. Qui frequentò il circolo letterario degli Idéologues (ideologi), eredi dell'illuminismo attenti alle tematiche sociali e romantiche: un passaggio che influenzò la sua formazione. Il resto della sua vita lo trascorse a Milano.

Il capolavoro: I promessi sposi

È il romanzo di Alessandro Manzoni più famoso e più letto, scritto tra 1825 e il 1827, ed è ambientato nella Lombardia del primo Seicento. Vengono narrate le vicende di due ragazzi, Lorenzo, "o come dicevan tutti Renzo", Tramaglino e Lucia Mondella, il cui desiderio di sposarsi era ostacolato da un feroce tiranno locale, Don Rodrigo (signorotto del paese), e dalla codardia del loro parroco Don Abbondio. Solo Fra Cristoforo, un frate coraggioso, sosteneva la causa dei due innamorati e, attraverso molte avventure li condusse verso il matrimonio. Attraverso la narrazione di questa intricata storia, Manzoni esplora temi universali come l'amore, la giustizia, la fede e la redenzione.

Viene usato un linguaggio comprensibile a tutti

Ne I promessi sposi Manzoni scelse di scrivere in un italiano più accessibile e comprensibile. Questo gli permise di raggiungere un vasto pubblico di lettori che altrimenti avrebbero avuto difficoltà a comprendere le il romanzo scritto in un italiano letterario troppo complesso. Lo scrittore riconobbe l'importanza di un linguaggio comune per l'identità e l'unità nazionale del paese.

I promessi sposi (ri)scritti in versione bambini e ragazzi

Questo romanzo storico ha affascinato generazioni di lettori di tutte le età per la sua trama avvincente e i suoi personaggi indimenticabili. Ma alcuni scrittori di oggi hanno riscritto il romanzo in una versione più moderna.

C'è chi ha scelto il genere fantasy e chi una versione a fumetti pur conservando l'essenza della storia originale e mantenendo i temi fondamentali del romanzo, come l'amore, la giustizia e la lotta per la libertà. Noi ne abbiamo selezionati sette, un po' per tutti i gusti.

Non ci rimane che augurarvi buona lettura!

Manzoni per bambini (e per genitori curiosi)

Autore: Federico Corradini

Illustratore: S. Baroncelli

Età: dai 6 anni

Editore: Prometeica

Prezzo: € 29,99

In questo libro le vicende di Renzo e Lucia sono quelle di due ragazzi innamorati che nel loro percorso verso il matrimonio sono intralciati dai prepotenti, dei bulli proprio come quelli di oggi.

Ma, nonostante le difficoltà, ci sarà sempre qualcuno che ha il coraggio di aiutare i più deboli e che l'amore può far affrontare le difficoltà con coraggio. Il libro è diviso in venticinque storie che rievocano le vicende, i personaggi e i luoghi più conosciuti dell'opera del Manzoni.

Ogni capitolo è corredato da una tavola a colori che richiama i protagonisti e le tematiche della storia narrata. E, al termine di ogni racconto, c'è un disegno da colorare.

I Promessi sposi di Alessandro Manzoni

Autore: Geronimo Stilton

Età: dai 7 anni

Editore: Piemme

Prezzo: € 16,50

«Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno...» inizia proprio come il romanzo originale il racconto di Geronimo Stilton. Il topo giornalista spiega in maniera semplice le vicende di Renzo e Lucia, i protagonisti del romanzo di Alessandro Manzoni.

I promessi sposi da Alessandro Manzoni. Classicini

Autore: Roberto Piumini

Illustrazioni: Sara Not

Età di lettura: da 7 anni

Editore: Edizioni EL

Prezzo: € 8,90



Il racconto di Manzoni riscritto e illustrato per bambini. Una storia di intrighi e soprusi combattuti con la forza della libertà e dell’amore, ambientata nella società del Nord Italia durante la dominazione spagnola del Seicento.

I promessi sposi. Con audiolibro

Autore: Carlo Scataglini

Editore: Erickson

Età di lettura: da 11 anni

Prezzo: € 11,90



«Or bene, questo matrimonio non s’ha da fare, né domani, né mai». La storia travagliata dell'amore di Renzo e Lucia sullo sfondo storico della Lombardia del 1600; i personaggi di don Abbondio, don Rodrigo, padre Cristoforo, Agnese, la monaca di Monza, l'Innominato; i sentimenti di umanità, fede, pentimento, dolore e speranza.

Tra dj e party si intrecciano le vicende di Renzo e Lucia

I Promessi Sposi spiegati male

Autore: Francesco Muzzopappa

Illustrazioni: di Daw

Età di lettura: da 7 anni

Editore: DE AGOSTINI

Prezzo: € 15,90

C’è un libro studiato in tutte le scuole, così famoso che le sue righe iniziali hanno più follower di Lady Gaga: “Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno…” oggi quei luoghi sono frequentati da star di Hollywood, mentre all’inizio dell’Ottocento “Alex” Manzoni ha ambientato una storia d’amore che sembra un film. Quella di Renzo e Lucia!

E ci sono anche di molti altri personaggi, certi bravi ed educati, altri che pur essendo cattivi si fan chiamare bravi, e alcuni che invece preferiscono non essere nominati affatto. Dentro ci troverai matrimoni mancati, tumulti, rapimenti e pestilenze.

Non solo, anche ricette per torte nuziali da 230 invitati, party con il dj internazionale, molte stelline per recensioni positive e la Provvidenza che fa finire tutto per il meglio.

Tra enigmi da risolvere e bivi che sarai tu a scegliere di imboccare, viaggerai per la Lombardia del Seicento in lungo e in largo… Siamo davvero nel Seicento?

Il romanzo dal "punto di vista" di una donna

I promessi sposi raccontati da Lucia

Autore: Annalisa Strada, Gianna Re

Età: 10+

Editore: Varia Einaudi Ragazzi

Prezzo: € 12,90



La storia più famosa del mondo in questo libro la storia è narrata dal punto di vista di una donna. In particolare di Lucia, tra i protagonisti de I promessi sposi. Lucia Mondella è stata spesso considerata un personaggio umile e debole, in realtà è il personaggio su cui si basa la storia del romanzo perché è lei che è messa in relazione con tutti i personaggi. Nel libro di Annalisa Strada si scopre una giovane donna che si batte per le proprie convinzioni.

I promessi sposi in stile fantasy

Cronache degli sposi promessi

Autore: Guido Sgardoli

Età: 10 – 12 anni

Editore: Il Battello a Vapore

Prezzo: € 16



In questo libro le vicende de I promessi sposi vengono narrate in versione fantasy. I Bravi sono due gargoyle, mandati dal signorotto locale, a minacciare un druido che avrebbe dovuto sposare i due innamorati, Turno e Violanda. E poi c’è lui, l’Innominabile, che per vivere ha bisogno di nutrirsi con il sangue di ragazze predestinate. A fare da sfondo a questa storia di amori e misteri che si intrecciano in un ramo del lago Declivo!