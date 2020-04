17 credenze sulla sfortuna nel mondo

Stampa

Serbia

1. Si rovescia acqua dietro una persona che sta andando a un colloquio di lavoro, che parte per un viaggio, o che in generale deve affrontare una prova. Così tutto andrà fluido, cioè per il meglio.

Turchia

2. in alcune parti della Turchia se mastichi il chewin gum di notte si può trasformare... in carne morta.

Brasile

3. Se ti cade il dente non lo devi mettere sotto il cuscino come qui, perché non arriva il topino: lo devi lanciare sul tetto dicendo "ti do' il dente buono e tu me ne fai crescere uno nuovo sano e forte".

4. Ai neonati si mette un braccialetto rosso sul braccio per difenderlo dalla gente che dice: "che bel bambino", "che begli occhi": i complimenti portano sfortuna e malocchio.

5. Se hai il singhiozzo ti mettono il filo da cucire sulla fronte attorcigliato per formare una pallina, così passa.

6. La mattina quando ti alzi devi tirare il naso all'insù come fa il sole che si "alza": in questo modo il naso cresce sottile e non rimane gonfio e a forma di patata.

Inghilterra

7. Nell'Inghilterra medievale, le future mamme facevano una grande ruota di formaggio che maturava per nove mesi. Quando arrivava del parto, tutta la famiglia festeggiava mangiando tutto il formaggio per trasmettere al bambino una vita lunga e abbondante.

8. Quando ti svegli il primo giorno del mese, pronunciare la parola "coniglio" , o "coniglio bianco", regala buona fortuna per tutto il mese.

Cina

9. Se un bambino piange senza motivo, i cinesi credono che ci siano dei fantasmi in giro e il bambino sia disturbato dai fantasmi.

In Spagna

10. Quando l'orologio segna la mezzanotte di Capodanno, in Spagna devi mangiare 12 chicchi d'uva, uno dopo l'altro e uno per ogni mese futuro.

Europa e Asia

11. Il Torcicollo (Jinx torquilla) è un uccello che può torcere la testa fino a guardare la coda senza muovere il corpo. Se però la testa gira verso di te, scappa: porta sfortuna.

Usa 12. Si dice Don't step on a crack or you'll break your mother back. Cioè "Non camminare sulle fughe del pavimento altrimenti tua madre cade (libera traduzione). Ma vale solo per i bambini.

Russia

13. Se un uccello fa la cacca addosso a te o alla tua auto ti porterà soldi. Più cacche ci sono, più soldi ti arriverranno.

India

14. Durante un'eclissi solare tutto si ferma: ci si chiude in casa, il traffico si ferma, molti negozi chiudono. I raggi del sole sarebbero tossici.

Nigeria

15. Non baciare mai un bambino sulle labbra, o sbaverà quando sarà adulto.