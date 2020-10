12 ottobre: cos’è il Columbus Day e perché si festeggia

Stampa

Sicuramente Cristoforo Colombo è uno degli italiani più famosi nel mondo: navigatore genovese, è considerato lo scopritore del Nuovo Mondo, cioè delle Americhe, dove approdò, dopo poco più di un mese di navigazione, il 12 ottobre 1492.

Sono passati 528 anni!

Questa data è considerata così importante che in tutte le Americhe, ancora oggi (nonostante qualche polemica) il 12 ottobre si celebra la ricorrenza del Columbus Day, che si chiama in modi diversi a seconda del paese: in Costa Rica è il Día de las Culturas (Giorno delle culture), nelle Bahamas è il Discovery Day (Giorno della scoperta) , Día de la Hispanidad (Giorno della Ispanità) in Spagna, e il Día de la Resistencia Indígena (Giorno della resistenza indigena) in Venezuela.

A celebrarlo per la prima volta furono degli immigrati italiani a San Francisco nel 1869, poi nel 1937 l’allora presidente Franklin D. Roosvelt proclamò il Columbus Day festa nazionale in tutti gli Stati Uniti d’America.

Dal 1971, però, il giorno in cui cade questa ricorrenza non deve essere per forza il 12 ottobre, ma è fissato per il secondo lunedì di questo mese: nel 2019, ad esempio, si è festeggiato il 14 ottobre.

CITTÀ IN FESTA

Negli Stati Uniti questa festività è molto sentita, soprattutto dagli italo-americani: in questo giorno gli uffici pubblici sono chiusi e si svolgono spettacoli caratteristici, come quello dell’Empire State Building di New York dove vengono accese le luci riproducendo il tricolore italiano. L’evento più importante però è la parata (Columbus Day Parade) che si tiene sulla Fifth Avenue, dalla 44th alla 72nd Street, con bande in festa, carri e figuranti suddivisi in circa 100 gruppi per un totale di 35.000 partecipanti.

Dal 2017 però, la giornata non sarà festeggiata in tutti gli Stati Uniti: il consiglio comunale di Los Angeles, infatti, ha deciso di abolire la festa nazionale dedicata a Cristoforo Colombo, che sarà rimpiazzata da una giornata per commemorare «le popolazioni indigene, aborigene e native» vittime del genocidio compiuto, secondo i tanti sostenitori di questa iniziativa, proprio dal navigatore genovese.

Oggi infatti sono molti coloro che anche nel resto degli States considerano Colombo un simbolo del feroce colonialismo europeo, tanto che durante le proteste scoppiate in seguito all'uccisione dell'americano George Floyd, alcune statue di Cristoforo Colombo sono state abbattute dai manifestanti o rimosse dalle autorità.

IMPORTANTE ANCHE IN ITALIA

Forse non tutti lo sanno, ma anche in Italia il 12 ottobre è la Giornata Nazionale di Cristoforo Colombo: è stata istituita dal governo nel 2004 per celebrare il ricordo della storica impresa che condusse il navigatore genovese alla scoperta dell’America. Ma non solo: lo stesso giorno è anche

Il Chocoday, cioè la festa del cioccolato: se Cristoforo Colombo non avesse "scoperto" l'America, forse in Europa non sarebbe mai arrivato il cacao, dal quale si ottiene il cioccolato!