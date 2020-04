Scuola primaria: l’accento

Stampa

Ipa

L'accento è come un mago: basta un tocco della sua bacchetta e la parola cambia di significato.

Es: Marco cascò sotto un pero, però indossava un casco e non si fece male alla testa.

cascò: è un verbo al passato e significa cadere;

casco: è la protezione che si indossa sulla testa;

pero: è un albero

però: è una congiunzione (collega due frasi).

Es: Francesca andò al porto e vicino al faro e pescò un pesce. Giovanni portò un pesco in giardino. Con tutte quelle pesche farò una marmellata.

porto: è il posto delle barche.

portò: dal verbo portare

faro: è la torre che aiuta le barche a entrare in porto.

farò: dal verbo fare.

pescò: dal verbo pescare

pesco: l'albero delle pesche.

Nota bene:

-in italiano l'accento si scrive obbligatoriamente solo sulle parole con più di una sillaba quando l'accento cade sull'ultima sillaba (si chiamano parole tronche): andò, caffè, verità, virtù, bontà....

-in alcuni monosillabi: ciò, giù, più, può, già.

-in alcuni monosillabi per distinguerli da altri che si scrivono nello stesso modo:

dà (verbo dare) da (preposizione: vengo da Milano)

dì (giorno) di (preposizione: il libro di Maria)

è (verbo essere: il cane è stanco) e (congiunzione: Luca e Teo)

là (avverbio: io abito là) la (articolo: la mamma)

lì (avverbio) li (pronome: i libri li ho presi io)

né (congiunzione: né tu né io) ne (particella pronominale: ne voglio ancora uno)

sé (pronome: pensa solo a sé) se (congiunzione: se piove...)

sì (avverbio di affermazione: ho detto sì!) si (pronome riflessivo: si cura da solo)

tè (bevanda) te (pronome: te l'avevo detto...)

- ci sono alcuni monosillabi che non vogliono mai l'accento. Attenzione a non scriverlo:

qui, qua, fu, fa, sto, su, sa, do, me, mi, no, re, tre.

Per ricordarsene basta pensare che questi monosillabi non si possono confondere con altre parole e quindi non necessitano l'accento (ed è improbabile che si possano scambiare per le note musicali do e re).