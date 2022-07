Si può camminare sui pianeti gassosi?

Stampa

Non è possibile camminare su un pianeta gassoso come Giove, Saturno, Urano o Nettuno. Se mettessi piede sulla "superficie" di uno di questi pianeti, affonderesti al suo interno.

Su Giove la pressione sarebbe talmente elevata che avresti la sensazione di aver sbattuto contro un muro e sentiresti anche gli effetti della sua rotazione, è il pianeta con la rotazione più veloce. Il giorno dura solo nove ore, questo crea dei venti fortissimi che possono arrivare fino a 480km/h. Per fare un confronto l'uragano Kathrina che si è abbattuto sugli Stati Uniti nell'agosto del 2005, tra i cinque uragani più violenti delle storia, ha avuto raffiche di vento fino a 219 km/H.

Su Nettuno e Urano invece potresti camminare fino a quando non si arrivi a "toccare" le temperature molto basse. Non è quindi possibile camminare su un pianeta gassoso, anche se teoricamente si può attraversarlo. Tuttavia, poiché nessuna astronave può resistere a questa traversata, abbiamo ancora una conoscenza incompleta dell'esatta composizione di questi "giganti gassosi" e "giganti ghiacciati".

Pianeti gassosi e pianeti terrestri

La metà dei pianeti del nostro sistema solare sono sono chiamati i “giganti gassosi” o i “pianeti gioviani” in riferimento a Giove. Tali pianeti possono anche avere un nucleo roccioso o metallico. I giganti gassosi sono Giove, Saturno, Urano e Nettuno, in ordine di distanza dal Sole, m

Terra, Marte, Venere e Mercurio sono invece pianeti rocciosi, detti anche “pianeti tellurici, o terrestri”. E sono costituiti da varie rocce e minerali che si trovano in tre involucri concentrici: la crosta, il mantello e il nucleo. I pianeti gassosi sono enormi sfere di gas molto più grandi dei pianeti tellurici. Ognuno ha le sue particolarità.

Da che cosa è composto un pianeta gassoso?

Un pianeta gassoso è in gran parte composto da gas, non ha una superficie definita, il confine tra l’atmosfera e il pianeta è indistinguibile. Ha comunque un nucleo duro, anche se molto piccolo. Più ci si avvicina al centro di un pianeta gassoso, più la pressione del gas aumenta e la temperatura diventa estrema, su Giove per esempio arriva a 6000 gradi!

Ci sono due tipi di pianeti gassosi nel sistema solare