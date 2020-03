Quanto pesa l’atmosfera terrestre?

Stampa

Il peso dell’intera atmosfera della Terra , dalla quale dipende la pressione atmosferica esercitata al suolo, è di circa...5,3 milioni di miliardi di tonnellate!

Un numero così grande di cui è impossibile anche solo farsi un'idea.

COM'È COMPOSTA?

L’atmosfera è l’involucro di gas che circonda la Terra, e buona parte della sua massa è contenuta entro una distanza di circa 1.000 km dalla superficie del nostro pianeta.

Gli scienziati suddividono l’atmosfera in troposfera (dalla superficie terrestre a 10 km di quota), stratosfera (da 10 a 50 km), mesosfera (da 50 a 85 km), termosfera (da 85 a 450 km) e esosfera (oltre i 450 km di altitudine). L’atmosfera è composta per il 78,09% da azoto (il 75,45% in peso), per il 20,95% da ossigeno (il 23,14% in peso), per lo 0,93% da argon (l’1,29% in peso). Per il resto è composta di anidride carbonica, neon, elio, ozono, idrogeno e tracce di altri elementi.

Ok, ma perché non ci schiaccia?

L'atmosfera che circonda il nostro pianeta non ci spiaccica per via del principio di Pascal, una legge della fisica dimostrata nel 1643 dal fisico francese Blaise Pascal.

Semplificando tantissimo vi diciamo che l'atmosfera non fa pressione in una sola direzione, bensì in tutte le direzioni. Perciò, la spinta dell'atmosfera verso il basso e verso l'interno del nostro corpo, ossia quella che ci schiaccerebbe, è controbilanciata dalla spinta verso l'esterno del nostro corpo e verso l'alto.

Dunque tutto è in equilibrio e sulla Terra ci viviamo benone!