I segreti del pane: farina, acqua…e batteri

Avete presente quel profumino di pane appena sfornato? Che golosità. La ricetta del pane non è un’invenzione moderna, questo alimento ha origini antichissime! Le prime prove che si facesse il pane risalgono a quattordicimila anni fa, quando un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta durante gli scavi in un sito nel nord del Giordania. Ma la testimonianza dei primi forni arrivano dall’Egitto.

«Gli esseri umani preparano il pane da migliaia di anni e sappiamo dell’esistenza dei primi fornai dai geroglifici trovati in Egitto», ha affermato Lauren Nichols, esperta presso la North Carolina State University. «Ma ci sono anche prove che il pane anche prima ha origine ancora più antiche».

IL MISTERO DELLA LIEVITAZIONE

Ma la cosa di cui, forse, non ci rendiamo conto è che il pane fragrante e morbido che mangiamo è il risultato di innumerevoli minuscoli microbi che fanno lievitare quell’intruglio composto da acqua e farina. In effetti, il pane a lievitazione naturale è il prodotto di una sorta di associazione tra batteri e minuscole forme di vita conosciute come lievito, un tipo di funghi.

TRASFORMAZIONE DEI MICROBI IN PANE

Se mescoli un po' di farina e acqua e lasci riposare la miscela in un recipiente, i batteri iniziano a proliferare, creando un ambiente acido. Ma alcuni tipi di lievito, che si trovano naturalmente nella farina, nelle mani e nell'aria, si sono evoluti per resistere a quell'acido e presto iniziano a colonizzare quell’impasto appiccicoso. In poche ore, potrai avere la prova della velocità di lievitazione.

UN’ESPLOSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA

«Mi piace pensare al lievito come a una piccola macchina, che mangia gli amidi e gli zuccheri zuccheri", continua Nichols. «E poi in qualche modo queste piccole bolle di gas di anidride carbonica esplodono». In pratica il lievito è ciò che fa “crescere” l'impasto che, una volta sfornato si trasforma nel morbido e profumato pane.

