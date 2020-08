Come si calcola la distanza di un fulmine?

Stampa

È possibile calcolare la distanza di un fulmine quando cade? Sì, ed è anche facile ottenere la distanza con una buona approssimazione grazie a un metodo semplicissimo, a prova di... bambino!

LA CONTA" DEL FULMINE"

Quando vedi un lampo, comincia subito a contare così: milleuno, milledue, milletre… fin quando non senti il tuono. A quel punto dividi il numero, senza il mille, per tre (ad esempio, se hai contato fino a millenove, dividi il 9 per 3.

Il risultato è la distanza di un fulmine dal punto in cui ti trovi, misurata in km (nel nostro caso 9 diviso tre fa tre, quindi il fulmine era a tre km). Se dopo il lampo non fai a tempo a contare nemmeno un milleuno, stai attento: è caduto davvero vicinissimo!

ESSERE COLPITI DA UN FULMINE? UN EVENTO MOLTO RARO!

Ma quindi è possibile essere colpiti da una scarica elettrica durante una tempesta? Stai tranquillo, è un caso estremamente raro.

Ma se vedi cadere dei fulmini nelle tue immediate vicinanze e sei all'aria aperta, conviene che ti accovacci a terra. Avrai più possibilità di sopravvivere se ti colpirà. O meglio ancora, se puoi, riparati in un luogo chiuso . Evita di rifugiarti sotto gli alberi e liberati degli oggetti di metallo, fosse anche l'ombrello per ripararti.

