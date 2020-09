Ritorno a scuola: è il momento dei test d’ingresso

Stampa

La scuola - quest'anno si può dire perfino "finalmente" - sta ormai cominciando in tutta Italia e dopo i primi giorni di accoglienza, orientamento e abitudine alle particolari norme che ci accompagneranno ancora per un po', nelle scuole del Belpaese è già tempo dei fatidici test d'ingresso!

DI CHE SI TRATTA?

Nonostante il nome dal suono poco rassicurante, il test d'ingresso è in realtà uno strumento molto utile che i professori utilizzano all'inizio dei cicli di studi di medie e superiori per valutare il livello di preparazione delle proprie classi.

Per un insegnante è inutile iniziare a spiegare il Teorema di Pitagora se metà della classe sa a malapena cosa sia l'area di un poligono!

L'IMPORTANZA DI COMINCIARE BENE

Questo però non significa che tale prova vada presa sottogamba.

All'inizio dell'anno, soprattutto quando si ha a che fare con professori nuovi e che dunque non ci conoscono affatto, è davvero importante iniziare con il piede giusto, dimostrando di essere pronti ad affrontare la nuova avventura scolastica.

Se vi hanno già comunicato la data dei test d'ingresso dunque, sarebbe bene cominciare il ripassone generale!

DOVE TROVARE IL MATERIALE PER RIPASSARE?

La fonte primaria d'informazione sono senz'altro i libri di testi e i quaderni dell'anno scorso (di quinta elementare per chi è in prima media e di terza media per coloro che stanno affrontando la prima superiore). Lì troverete tutto quello di cui avete bisogno.

Qualora li abbiate venduti o, in un impeto di euforia, li abbiate stracciati per festeggiare la fine del ciclo di studi - ora che è un po' complicato andare in biblioteca - c'è sempre il buon Internet, che però deve essere usato con intelligenza.

Non buttatevi sul primo sito che vi capita, ma cercate pagine affidabili e autorevoli. Un esempio? Per esercitazioni e spiegazioni comprensibili date un'occhiata a Redooc.com!