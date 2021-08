Qual è il libro più antico del mondo?

Stampa

Siamo abituati a pensare che i libri facciano parte della nostra vita da sempre, ma in realtà si tratta di un'invenzione antica, ma non così antica. Gli antichi romani, ad esempio, non avevano libri, almeno per come li intendiamo noi. Ma allora qual è stato il libro più antico della Storia?

QUAL È STATO IL PRIMO LIBRO?

È difficile affermare con precisione quale sia il libro più antico del mondo. Probabilmente è una parte della Bibbia (precisamente il libro della Genesi), che si pensa sia stata scritta più di 3.500 anni fa.

Il primo libro moderno, stampato con una moderna pressa da stampa, è invece certo: si tratta un’edizione della Bibbia realizzata nel 1455 da Johann Gutenberg, un orafo e inventore tedesco di Magonza: è proprio grazie alla sua tecnica, chiamata stampa a caratteri mobili, che i libri iniziarono a diffondersi e a costare meno. Infatti potevano essere riprodotti in molte copie in modo economico e veloce.

Le pagine della Bibbia di Gutemberg sono decorate con disegni di piante e animali. Prima di questa invenzione i libri erano copiati a mano, pagina per pagina, dagli amanuensi, veri e propri specialisti della scrittura.

