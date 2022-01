Tutti i presidenti della Repubblica italiana: ecco chi sono

Stampa

Quasi tutti tra di voi sanno che prima dell’attuale presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, era in carica Giorgio Napolitano. Ma ancora prima? In molti erano troppo piccoli per ricordarlo, anzi, non erano ancora nati. L’ex Presidente Napolitano è stato l’unico ad essere rimasto in carica per più di sette anni, periodo massimo previsto dalla Costituzione per un mandato presidenziale.

Prima di scoprire chi altro ha ricoperto il ruolo di “più alta carica” del nostro Paese, facciamo un piccolo ripasso. Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta, nella sua persona, l’unità nazionale. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune e non esercita il potere esecutivo, cioè quello decisionale e di far attuare le leggi, ma ha un ruolo di garanzia.

Ecco chi ha ricoperto questo importante ruolo nella storia della Repubblica italiana.

TUTTI I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ITALIANA