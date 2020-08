Lo sapevi che | Perché sott’acqua, senza occhialini si vede sfuocato?

Stampa

Perché sott'acqua senza occhialini si vede sfuocato? La risposta è scientifica, naturalmente: l'occhio umano è fatto per vedere bene gli oggetti circondati dall'aria.

In concreto, i raggi luminosi raccolti dalla cornea sono trasmessi al cristallino, che funziona come una lente: mette a fuoco l'immagine e la proietta sulla retina.

Nell'acqua, però, che è più densa dell'aria, l'angolo di rifrazione della luce cambia e i raggi subiscono una distorsione.

In pratica è come se il nostro occhio avesse una lente in più e l’immagine viene proiettata oltre la retina. Così risulta sfuocata. Indossando la maschera da sub o gli occhialini, però, gli occhi restano all'asciutto e... tutto torna a posto .