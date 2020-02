Perché si dice “OK”?

Stampa

Ipa-agency

Quante volte vi è capitato di scrivere, dire o usare gesti per dire OK? Ma cosa significa veramente e, soprattutto, quando è nato questo modo di dire? Le ipotesi sull'origine di questa parola ormai entrata a far parte del nostro linguaggio sono tre. Vediamole insieme!

GERGO MILITARE

Alcuni sostengono che il termine sia entrato nel linguaggio comune dopo la Seconda Guerra Mondiale. I militari americani, infatti, dopo le battaglie facevano un giro di perlustrazione per contare o recuperare i soldati rimasti uccisi. Alla fine scrivevano su una bandiera il numero dei morti seguito dalla lettera K, l'iniziale di "Killed" che in inglese significa "uccisi" . Quando, in rari casi nessuno era morto, sventolavano la bandiera con scritto OK". Ossia zero uccisi.

ORIGINE POLITICA

Secondo altri, il termine "Ok" deriva dalle elezioni presidenziali americane avvenute nel 1840. Uno dei candidati era Martin Van Buren, il presidente già in carica. Per vincere le elezioni, Martin utilizzò varie associazioni e una di queste si chiamava Old Kinderhook Club, O.K. Club. Cosa succedeva? I partecipanti tra di loro usavano l'espressione O.K. per dire che tutto sarebbe andato bene se Martin avesse vinto.

FROM RUSSIA WITH...OK

Terza e ultima ipotesi viene dalla Russia. Secondo i russi, infatti, OK, deriva dall'espressione Ochen Korosho, che gli scaricatori di porto di Odessa utilizzavano per avvertire che il carico era stato messo a posto senza problemi.

Conoscete altre origini della parola OK? La utilizzate come espressione o preferite l'italiana "va bene"?