Perché si dice avere la coda di paglia?

L'espressione "avere la coda di paglia" indica il particolare stato d'animo di una persona che non vive con tranquillità una certa situazione perché consapevole di non avere la coscienza pulita.

Facciamo un piccolo esempio.

Uno scolaro un po' svogliato ha appena portato a casa un bel voto che però ha ottenuto copiando dal suo vicino di banco. Il padre del ragazzo ha il sospetto che possa esserci dietro un trucco, ma quando il figlio gli mostra il voto firmato dall'insegnante fa buon viso a cattivo gioco.

La sera, durante la cena, al TG passa la notizia di una colossale truffa smascherata dalla polizia e il papà esclama: "ah, le gente disonesta proprio non la tollero". Il figlio, sentitosi chiamato in casa allora ribatte: "stai dicendo che sono stato poco corretto e che ho copiato?". Ecco, in quel caso il ragazzo copione ha mostrato la sua coda di paglia!

ORIGINE DEL TERMINE

Questo modo di dire deriva da una favola di Esopo che narra di una volpe a cui una tagliola mozzò la coda.

La poverina si vergognava così tanto che gli altri animali, suoi amici, decisero di farle una coda di paglia. La coda era così bella che, chi non sapeva della disgrazia, non avrebbe mai potuto sospettare fosse finta!

Un bel giorno però il gallo si lasciò sfuggire il segreto e la notizia si diffuse ovunque! Fu allora che i contadini, per evitare che la volpe si avvicinasse ai loro pollai, iniziarono ad accendere fuochi che avrebbero bruciato la coda della volpe qualora se si fosse avvicinata.

Da questo deriva il fatto che "avere la coda di paglia" significa avere un difetto nascosto, o un segreto, su cui si teme che gli altri possano infierire!

