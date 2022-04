Il significato degli scarabocchi

Stampa

La prof inizia a spiegare e tu non riesci a trattenerti dal fare disegnini senza senso, ghirigori, scarabocchi.

Un esperimento realizzato in un'università inglese ha dimostrato che quest'attività aiuta a concentrarsi meglio, favorendo la memorizzazione dei dettagli della lezione o di un discorso lungo e noioso. Quando ascolti passivamente, infatti, sei portato a distrarti, sognando a occhi aperti.

Fare scarabocchi è invece una strategia che, da una parte, permette di ascoltare, dall’altra, trattiene dall’istinto di... "stare tra le nuvole". Nell'esperimento, chi aveva scarabocchiato durante la conversazione ricordava il 29% in più di chi non aveva potuto farlo!

Ecco cosa vogliono dire gli scarabocchi più comuni che facciamo su libri e quaderni.

Posizione degli scarabocchi

Se sono in mezzo della pagina del quaderno o del libro vogliono dire che sei una persona estroversa, che riceve tutta l'attenzione di cui ha bisogno.

Gli scarabocchi in alto vogliono dire invece che hai buona fiducia nelle tue idee e sei ambizioso nelle tue aspirazioni.

In basso: sei una persona pratica e concreta.

A sinistra : questi scarabocchi probabilmente rappresentano il passato, qualcosa che ti è ritornato alla memoria, di te e della tua famiglia. Ma possono anche rappresentare i dettagli che non sai cosa vogliono dire di quello che stai ascoltando .

A destra: riguardano il futuro, le cose che vorresti fare, ma anche quelle che non ti sono chiare della lezione o di quello che stai ascoltando.

Scarabocchi con linee curve e angoli

Gli scarabocchi con linee curve vogliono dire che sei un tipo romantico. (romanticismo e capacità di adattamento alla situazione), con angoli significano energia, resistenza o ribellione, linee leggere forte sensibilità e timidezza. Gli scarabocchi con linee marcate infine vogliono dire aggressività e rabbia. che sei un tipo romantico.(romanticismo e capacità di adattamento alla situazione), consignificano energia, resistenza o ribellione,forte sensibilità e timidezza. Gliconinfine

Scarabocchi con frecce, triangoli e forme angolose indicano una persona antagonista, suscettibile. Le frecce possono anche voler dire un sentimento di amore verso la persona a cui sono rivolte. Se sono rivolte in basso indicano forse poca stima in se stessi.

scarabocchi faccia / profili = a seconda dell'espressione indicano gli stati d'animo della persona.

Cosa vuol dire ripetere sempre lo stesso scarabocchio come il nome/la firma.

Anna Rosa Pacini, pedagogista ed esperta in grafologia, ci spiega: “Ripetere la propria firma indica un'insicurezza a livello di personalità e scarabocchiandola si cerca di definire una propria identità. I ragazzi, che sono in fase di crescita, spesso tendono ad imitare la firma degli altri, come fanno per i vestiti o le pettinature: vuol dire che non hanno ancora una personalità stabile e cercano modelli in cui identificarsi”.

Scarabocchi con fiori con petali tondi, nuvole, cerchi vogliono dire che sei persona rilassata, senza particolari problemi, in pace con te stessa.

Scarabocchi con simboli