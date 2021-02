Perché il nostro corpo è caldo?

Stampa

IL NOSTRO CORPO È CALDO?

Se ci facciamo caso, il nostro corpo ha una temperatura media ben più alta di molte cose che ci circondano. Certo, le mani esposte al gelo invernale si possono raffreddare, ma la temperatura interna di un essere umani in salute di solito si aggira tra i 35,5°C e i 36,5/37 °C.

Il calore, insomma, fa parte di noi e infatti la prima sensazione che tutti riconduciamo alla morte è proprio il freddo di un corpo senza vita. Ma come mai noi umani siamo così caldi?

CORPI OMEOTERMI E CORPI PECILOTERMI

Gli animali si dividono in due grandi gruppi: quelli che hanno una temperatura corporea che si mantiene più o meno costante (è il caso dell’uomo) e gli animali la cui temperatura corporea dipende da quella dell’ambiente (come le lucertole, che si riscaldano al sole ). In termini scientifici, con due parole che derivano dal greco, vengono chiamati animali omeotermi (per esempio i mammiferi e gli uccelli) e animali pecilotermi (per esempio i rettili, la cui temperatura varia molto durante il giorno ed è legata a quella esterna).

IL BELLO DEL CALORE COSTANTE

Il vantaggio di avere una temperatura corporea costante è che si dispone sempre e rapidamente di energia quando serve. Al contrario, gli animali la cui temperatura corporea dipende dal maggiore o minore calore dell'ambiente, sono molto più lenti a reagire e meno forti. Inoltre, se fa freddo sono quasi paralizzati.

PIÙ CALORE, PIÙ ENERGIA

In pratica, dunque, gli animali omeotermi come l'uomo hanno bisogno di più energia per vivere (quindi devono anche mangiare parecchio, più degli animali pecilotermi). In compenso sono sempre attivi e pronti a reagire, anche quando il clima è freddo o molto caldo.