Il trucco per fare le moltiplicazioni a mente

Cellulari, calcolatrici e pc ci hanno semplificato la vita, si sa. Ma non sempre possiamo usarle! Per questo è utile essere in grado di fare moltiplicazioni a mente senza ingarbugliarsi troppo.

E le tabelline, a volte, non bastano. Ci vuole qualche trucchetto.

179 x 8 quanto fa, per esempio?

Un trucco per eseguire la moltiplicazioni a mente è quello di scomporre uno fattore in due più comodi.

Conoscete la proprietà distributiva della moltiplicazione? Ecco, la useremo.

Scomponendo un fattore, si può moltiplicare l’altro fattore per ciascun termine dell’addizione (o sottrazione) ed addizionare poi i prodotti parziali ottenuti.

E' più facile nella pratica che nella teoria, come sempre!

6 x 14 = 84. Ma anche 6 x 10 sommato a 6 x 4 = 84.

E QUANDO LA SITUAZIONE SI COMPLICA?

Dunque, per fare la moltiplicazione 179 x 9 divideremo la moltiplicazione in due e poi sommeremo i due risultati:

100 x 9 e 79 x 9

Il primo è facile: 100 x 9 = 900

Per fare 79 x 9 possiamo utilizzare un altro trucco: fare 80 x 9 e poi togliere 9. Quindi 720 - 9... che fa 711.

Ora ci basta sommare i due risultati ottenuti, quindi 711 con 900 e abbiamo la nostra moltiplicazione fatta!

Il risultato: 1611

Ora provate voi (a mente e senza barare con la calcolatrice): quanto fa 131 x 4?