Trucco matematico: una via visuale alla moltiplicazione

Stampa

Ipa-agency

Difficoltà con la moltiplicazione? Sei abituato a farla in colonna, ma ti annodi con gli incolonnamenti e finisce che scrivi i riporti in posti sbagliati?

A volte uno schema che permette di “vedere” le cose può portarci su una strada lenta da percorrere ma con passi più facili e con meno rischi di inciampare. Proviamo allora un metodo alternativo

LA VIA VISUALE ALLA MOLTIPLICAZIONE

Immaginiamo di dover calcolare 39x427.

39 ha 2 cifre e 427 ne ha 3.

Disegniamo un rettangolo 2x3 e lungo i lati disponiamo i due fattori in questo modo.

Abbiamo sfruttato il fatto che 39=30+9 e 427=400+20+7.

Ogni cella sta su una riga e su una colonna.

Scriviamo allora al suo interno il prodotto del numero sulla riga e di quello sulla colonna. (È più facile a dirsi che a farsi.)

Ora non resta che sommare i sei numeri per ottenere il prodotto.

Il mio metodo preferito è sommarli colonna per colonna.

15600+780+273

Che fa 15653.

Certo, alla fine bisogna fare qualche addizione, ma anche nella moltiplicazione in colonna le addizioni non mancano. In compenso, lo “schema in tabella” rende le cose più facili da gestire nei passaggi precedenti.