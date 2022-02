Trucchi di matematica: rubrica matematica, conservare le parole per imparare in fretta

Stampa

Imparare ad appuntarsi parole e concetti chiave è utile per memorizzare rapidamente le informazioni più importanti e abituarsi ad un modo d'imparare che sarà sempre molto utile. Vuoi provare? Ecco allora la rubrica matematica, un trucchetto semplice ma efficace per ricordarsi meglio formule, definizioni e metodi riguardanti il mondo del calcolo e della geometria!

L'IDEA

Vai da tua nonna e chiedile cos’era una rubrica telefonica. Una volta i numeri del telefono non si salvavano sul cellulare ma si scrivevano su un quaderno. Il quaderno era diviso in tanti blocchi di pagine, 21 per l’esattezza, uno per ogni lettera dell’alfabeto. E le lettere erano scritte su delle linguette che sporgevano fuori (vanno benissimo dei post-it tagliati a striscioline di mezzo centimetro). Nelle pagine di ogni lettera, si scrivevano i nomi e i numeri di telefono di amici e parenti.

La mia idea è la stessa: una rubrica matematica.

COME REALIZZARE UNA RUBRICA MATEMATICA

Prendi un quaderno.Con striscioline di post-it segna tutte le lettere dell’alfabeto.La rubrica matematica è pronta. Stop. Fine. Già tutto pronto

Ora però occorre prendere la buona abitudine di scriverci le “parole della matematica” che s'incontrano lungo gli anni di scuola. È uno strumento importante. Da portarsi dietro anno dopo anno: dalla scuola primaria… all’università!

Avete parlato di addizione? Allora sulla rubrica si scriva: addizione, addendo, somma, commutativa (proprietà), associativa (proprietà), neutro (elemento)… ciascuno col suo significato.

Avete parlato di quadrilateri? Allora si scriba: quadrato, rettangolo, rombo, perimetro, area, diagonale… ciascuno col suo significato.

In futuro, quando avrai un dubbio, un’occhiatina alla rubrica ti sarà di grande aiuto.