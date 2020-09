3 modi divertenti per imparare le tabelline

Stampa

Se oggi le tabelline ti sembrano difficili e noiose, un giorno ripenserai soddisfatto a tutti gli sforzi fatti per impararle. Infatti per saper calcolare il tempo che passa, o la distanza in chilometri fino al mare, o ancora valutare una spesa e quanto deve darci di resto il barista, bisogna sapere bene le tabelline. Tutto parte da lì.

Monica Puggioni è insegnante di matematica e autrice della sezione di matematica dei testi scolastici per la scuola primaria delle Edizioni Giunti Del Borgo. Ecco un metodo divertente per imparare le tabelline consigliato da lei.

22

Quando si devono imparare le tabelline a memoria ci sono due modi che si devono sapere:

- la sequenza ordinata come per esempio: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

- le operazioni con il risultato, per esempio: 2x3=6 2x4= 8 2x5=10

Per cominciare, concentrati e impara a memoria la sequenza ordinata di ogni tabellina.

Come si può fare per riuscirci con facilità e successo?

Primo. Ricordarti che la moltiplicazione è un’addizione ripetuta. Per esempio, 3x5 corrisponde a 3+3+3+3+3, ossia 3 per cinque volte!

Secondo: utilizza i disegni (guarda la gallery) per memorizzare le addizioni ripetute.

Per esempio, osserva le motociclette che rappresentano la tabellina del due. Ogni moto ha due ruote, vero?

Appoggia il dito sulla prima moto e conta due, spostalo sulla seconda e conta altre due ruote, e ottieni quattro e così via.

Quando sarai arrivato all’ultima riga di motociclette avrai imparato la tabellina del due.

Usa le eliche per la tabellina del tre, il quadrifoglio per quella del quattro, le mani per il cinque, il fiore per il sei , la coccinella per il sette, il polipo per l’otto, le carte da gioco per il nove e le uova per il dieci.

2 - LE SO GIÀ

Questo trucco è un portento! Dopo aver imparato per bene la tabellina del due scoprirai che per ogni tabellina nuova conosci già alcuni risultati. Sai perché? Basta invertire i fattori. Infatti, per esempio, 3x2 ha lo stesso risultato di 2x3.

Nella tabellina del quattro conosci già 4x2 ossia 2x4, 4x3 ossia 3x4.

In questo modo scoprirai di sapere già gran parte delle tabelline più difficili da memorizzare. Parola d’ordine: invertire i fattori!

3 - LE MINI TAVOLE

La Tavola Pitagorica è troppo grande e ti spaventa con tutti quei numeri?

Non è un problema! Puoi superare tranquillamente la tua paura con qualche taglietto.

Fotocopia una Tavola Pitagorica e ritagliala: otterrai tante “mini tavole”. Scegline una, completala e studiala. In seguito studia tutte le altre, una per volta... Alla fine le saprai tutte!