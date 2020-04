Le tabelline: il gioco delle mani!

Stampa

CHE COSA SONO LE TABELLINE?

Le tabelline dovrebbero servire a facilitare i calcoli, invece spesso diventano un problema: noiose da memorizzare, l’errore è sempre in agguato!

Come superare allora lo scoglio delle tabelline? Esiste un trucco per ricordare tutte le tabelline senza impararle a memoria come una litania? Certo, che esiste, possiamo utilizzare le nostre mani!

LA TABELLINA DEL 2 CON LE MANI

La tabellina del 2 è la prima che impariamo: basta utilizzare le due mani e raddoppiare. Se ho 1, diventa 2, 2x1 uguale 2; se ho 2 diventa 4, 2x2 uguale 4… e così via!

È una tabellina a portata di mano; alza le stesse dita su entrambe le mani: 2 x 4 = 8.

Prova tu: quanto fa 2 x 5?

Già, fa 10!

LE TABELLINE DEL 6,7 E 8 A PORTATA DI MANO

Le tabelline del 2, 3, 4 e 5 sono più semplici da imparare, ma quelle del 6, del 7 e dell’8 presentano qualche difficoltà in più. Scopriamo insieme un trucco per risolvere velocemente le moltiplicazioni di 6, 7 e 8 tra di loro.

Numera le dita delle tue mani da 6 a 10: i mignoli sono i numeri 6, gli anulari i 7, i medi gli 8, gli indici i 9 i pollici i 10.

Proviamo a fare un calcolo: quanto fa 6 x 7? Colleghiamo le due dita delle mani che corrispondono al 6 e al 7, cioè un mignolo e un anulare. Ora contiamo le dita che “stanno sotto” alle due dita in contatto (comprese le due dita in contatto): sono 3 dita in tutto e indicano le decine, cioè 30. Poi contiamo le dita che “stanno sopra” alle due che si toccano: sono 4 da una parte e 3 dall’altra.

Le moltiplichiamo: queste indicano le unità, cioè 4 x 3 = 12.

Infine, sommiamo le decine e le unità e troviamo il risultato della nostra tabellina: 30 + 12 = 42, è proprio il risultato di 6 x 7.

Prova tu: quanto fa 8 x 7?

Esatto, fa 56!

LA TABELLINA DEL 9 È MAGICA

Una tabellina molto particolare è quella del 9.

Hai mai notato il progredire dei numeri che formano la tabellina del 9? Di numero in numero, vediamo che le decine aumentano, mentre le unità diminuiscono di uno: 9, 18, 27, 36…

Esiste un semplice trucco per ritrovare la tabellina del 9 sulle nostre mani: di nuovo, numeriamo le nostre dita da 1 a 10.

Quanto fa 9 x 5? Basta abbassare il dito numero 5 per leggere sulla mano di sinistra le decine e sulla mano di destra le unità. A sinistra sono rimaste 4 dita alzate, a destra 5 dita, quindi quattro decine e cinque unità: è proprio il numero 45.

Provaci anche tu: quanto fa 9 x 9?



Esatto, fa 81 (otto decine a sinistra e una unità a destra)!

Sei ancora spaventato dalle tabelline?

Non ti preoccupare: presto le conoscerai bene… come le tue mani!

Se vuoi allenarti ancora, vai nella sezione di Redooc creata per Focus Junior.

La matematica alla fine è come uno sport, alla portata di tutti! Basta allenarsi: più ti alleni, più sudi, più ti diverti!