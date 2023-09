Impara e ripassa le tabelline cantando

Stampa

La matematica non è il tuo forte e le tabelline sono un ostacolo alla felicità della tua vita di tutti i giorni? Niente paura, ci sono molti metodi divertenti per facilitare l'apprendimento delle terribili tabelline (che poi tanto terribili non sono): cantare!

Come si fa a imparare le tabelline cantando? Grazie a semplici filastrocche e aiutati dalla musica ripetere o memorizzarle sarà uno scherzo. E' vero, cari Focusini, ci vuole tanta memoria e tanto allenamento per rispondere alla terribile domanda..."Quanto fa...?". Provate questo metodo...e le risposte verranno cantando!

VIDEO: TABELLINA DEL 2



VIDEO: TABELLINA DEL 3



Clicca sul link e scopri altriper giocare con la matematica!