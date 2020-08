Impara le tabelline con le filastrocche

Stampa

Imparare le tabelline, a volte può essere molto duro. Magari ce la ricordiamo quasi tutta ma poi, alla fine... capita che ce ne dimentichiamo qualche pezzetto per strada.

Imparare le tabelline con le filastrocche, invece, è davvero facile e divertente. Non vi serve nessun download, le avete tutte qui su questa pagina; dalla tabellina del 2 alla tabellina del 9. In fondo nessuna tabellina è difficile, no?

TABELLINA DEL 2

Due, quattro

Sei, Otto

C'è un bel gatto col panciotto

Dieci, dodici

Quattordici

Sta giocando con le forbici

Sedici, diciotto

Venti

Stiamo tutti molto attenti!

TABELLINA DEL 3

Tre, sei, nove gatti

Che ridevan come matti

Dodici zampe

Quindici occhi

Diciotto pulci

Ventun pidocchi.

Con ventiquattro topi di casa

E ventisette di campagna

Il trenta di luglio

Giocavano al lotto

Col sole, col vento

Con la pioggia a dirotto

TABELLINA DEL 4

Quattro carote

Otto patate

Dodici sedani

Sedici rape

Venti zucchini, che minestrone

Per ventiquattro o ventotto persone!

Trentadue foglie di rosmarino

E trentasei aghi di pino

Fino a quaranta devi contare

Poi finalmente lo puoi mangiare!

Facile vero? Ora iniziamo con la tabellina del 5 che non è poi così difficile.

TABELLINA DEL 5

Cinque, dieci

Quindici, venti

Vado a caccia di serpenti

Venticinque, trenta e so

Se il più grande troverò

Trentacinque, quaranta e se fosse lui a trovare me?

Quarantacinque e cinquanta

Di paura ne ho proprio tanta!

TABELLINA DEL 6

Sei, dodici, diciotto

Ci mangiamo un buon biscotto

Ventiquattro ciambelline

Trenta o trentasei praline

Quarantadue cioccolatini

Quarantotto bei budini

Cinquantaquattro, Sessanta gelati

Che mal di pancia ci siamo procurati!

TABELLINA DEL 7

Sette, quattordici,

Ventuno, ventotto

Che dispetto mi ha fatto quel leprotto!

Trentacinque, quarantadue

Di carote ne ha rosicchiate due

Quarantanove

Fuori piove

Cinquantasei

Tocca a lei

Sessantatre

Tocca la re

E settanta tocca a te

TABELLINA DELL'8

Otto ramarri

Sedici rane

E ventiquattro lucertole strane

Trentadue mosche

Quaranta zanzare

E quarantotto ricci di mare

Cinquantasei grilli fanno un concerto

Sessantaquattro serate all'aperto

Settantadue volte la rana canta

E se l'ascolti va fino a ottanta

TABELLINA DEL 9

Nove corsari, diciotto pirati

Son ventisette, son tutti armati

Trentasei gambe, qualcuna di legno

Quarantacinque fan tiro a segno

Cinquantaquattro le sciabole in mano

Sessantatre son del capitano

Settantadue occhi puntati sul mare

Ottantun volte pronti a sparare

Novanta casse sono piene d'oro

Per tutti i corsari, che gran tesoro!