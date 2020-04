Scopri le frazioni con il gioco della torta!

Stampa

Le frazioni servono per esprimere una quantità per questo vengono usate nelle ricette, per dare indicazioni di quantità degli ingredienti necessari.

Pronti allora a preparare una bella torta?

Vediamo gli ingredienti:

¾ del contenuto di un sacchetto di farina;

3 uova;

⅔ di un panetto di burro;

⅖ del contenuto di un sacchetto di zucchero;

½ bustina di lievito.

Questa ricetta sembra complicatissima, con tutti questi numeri strani!

Prima dobbiamo capire cosa sono questi numeri, che a scuola chiamiamo frazioni.

CHE COSA SONO LE FRAZIONI?

Le frazioni servono per esprimere una quantità dividendo un intero in parti uguali.

Ad esempio ¾ del contenuto di un sacchetto di farina significa che dobbiamo prendere 3 parti delle 4 parti uguali in cui dobbiamo dividere il contenuto del sacchetto. In pratica le frazioni rappresentano una divisione, di cui però non dobbiamo calcolare il risultato. Sembrano complesse, in realtà ci fanno un piacere!

La frazione è formata da due numeri separati da una linea orizzontale, chiamata linea di frazione.

Il numero sotto alla linea di frazione è il denominatore: indica in quante parti uguali è stato suddiviso l’intero. Il numero sopra alla linea di frazione, invece, è il numeratore: indica quante parti dell’intero che abbiamo suddiviso prendiamo in considerazione.

Se confrontiamo una frazione con una divisione, il numeratore è il dividendo, il denominatore è il divisore e la linea di frazione è il segno dell’operazione, cioè il diviso. Ad esempio ¾ del contenuto di un sacchetto di farina significa che equivale a 3:4, che è uguale a 0,75 del contenuto.

Un altro esempio: la frazione 3/10 ha lo stesso valore della divisione 3 : 10.

Ora che abbiamo capito come funzionano le frazioni, fare la nostra torta è un gioco da ragazzi!

A scuola si studia anche la classificazione delle frazioni a seconda del valore di numeratore e denominatore:

Una frazione propria ha il numeratore minore del denominatore . Indica una quantità minore di 1 .

ha il numeratore . Indica una . Una frazione apparente ha il numeratore uguale o multiplo del denominatore . Indica una quantità intera maggiore o uguale a 1 .

ha il numeratore . Indica una . Una frazione impropria ha il numeratore maggiore del denominatore. Indica una quantità maggiore di 1.

Nella ricetta della torta sono tutte frazioni proprie, con il numeratore minore del denominatore. Ad esempio, ½ bustina di lievito significa che dobbiamo usare la metà del contenuto della bustina.

Anche la torta che abbiamo preparato è stata divisa in fette e ⅙ e ⅚ sono frazioni proprie.

Ma ora basta chiacchiere: buon appetito!

La matematica è come uno sport, alla portata di tutti! Basta allenarsi: più ti alleni, più sudi, più ti diverti!