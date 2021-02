Punti, Rette e Segmenti: l’ABC della geometria

Stampa

Le geometria (che dal greco significa letteralmente "misura della terra") è la scienza che studia la forma e l'estensione dei corpi, reali o figurati che siano.

Per iniziare a conoscere questo affascinante mondo, occorre partire dalle fondamenta dell'intera struttura, ossia quelle parti imprescindibili che sorreggono l'intera realtà geometrica: i punti e le rette.

IL PUNTO

Il punto è l'elemento geometrico più piccolo e importante, perché tutte le figure e concetti che popolano la geometria piana, altro non sono che un insieme di punti.

Il punto non ha dimensione, ma rappresenta semplicemente una posizione, una specie di coordinata. Per rappresentare un punto sul foglio tuttavia, dobbiamo fare finta che abbia una estensione, seppur minima, e viene accompagnato da lettere maiuscole dell'alfabeto per identificarlo

Es:

.A

.B

.C

.D

LINEA

Una linea è un insieme di punti che può seguire qualsiasi percorso e creare qualsiasi curva o arzigogolio. Avete presente uno scarabocchio continuo sul quaderno? Ecco, quella è una linea

RETTA E SEGMENTI

Una retta è un insieme di punti dotata di un'unica dimensione, la lunghezza. La retta è infinita e, poiché è impossibile disegnare una cosa infinita, quello che viene rappresentato in geometria è solo un segmento (cioè una parte) della retta.

I rapporti tra le rette sono concetti basilari per muovere i primi passi nella geometria piana.

Due rette possono essere:

PARALLELE: ossia due rette che seguono la medesima direzione ma che MANTENGONO LA STESSA DISTANZA TRA LORO E DUNQUE NON SI INCONTRANO MAI.

Rette Parallele |

INCIDENTI: ossia due rette che si incontrano in un punto dividendo il piano in quattro parti

Rette Incidenti |

PERPENDICOLARI: ossia due rette che incontrandosi dividono il piano in quattro parti uguali, formando quattro angoli retti

Rette Perpendicolari |

RICORDA POI CHE...

Per un solo punto passano infinite rette, mentre per per due punti ne passa solo una!

