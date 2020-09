Perché è così difficile trovare i quadrifogli?

Stampa

Il natura esistono circa 250 specie di trifoglio. Come suggerisce il nome il trifoglio ha tre foglioline. Anche nei fiori, come per esempio nel geranio, nella primula e nella viola il numero di petali è più di frequente dispari anziché pari. Da qui la maggiore difficoltà di trovare quadrifogli, simbolo di fortuna...

QUADRIFOGLI CERCASI

Il numero dei petali dei fiori e delle foglie “possibili” nel trifoglio è rappresentato dalla sequenza di Fibonacci, dal nome del matematico pisano Leonardo Fibonacci (1170-1240) che scoprì il legame tra numeri e petali.

La sequenza parte dal numero 1 e prevede che la cifra successiva sia sempre la somma dei due che la precedono (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ecc.). In quella sequenza il numero 4 non c’è ed ecco perché, in effetti, è così difficile trovare il quadrifoglio: ne nasce 1 ogni 10mila trifogli circa.

E proprio al fatto che sia così raro si deve la credenza della “fortuna” che avrà chi lo trova o lo riceve in dono. Nella credenza popolare ogni foglia del quadrifoglio ha un preciso significato simbolico: reputazione, ricchezza, salute e amore.

LO SAPEVI CHE...

Il trifoglio è uno dei simboli dell'Irlanda: la tradizione dice che è stato utilizzato da San Patrizio, l'evangelizzatore dell'isola, e poi da San Colombano, l'evangelizzatore d'Europa, per spiegare il mistero della Trinità.