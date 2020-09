Le proporzioni, come si risolvono?

Stampa

Pixabay

Solo a sentire parlare di proporzioni vi drizzano i capelli? Niente paura, una volta imparate poche, astute "dritte", vedrete che in questo argomento non c'è nulla di difficile.

COSA SONO?

Una proporzione non è altro che UN'UGUAGLIANZA TRA DUE RAPPORTI, o - per dirla in termini più eleganti - un'uguaglianza di rapporto tra grandezze a due a due omogenee.

Un esempio di proporzione? A : B = C : D . Il segno = che vedete nel mezzo serve solo a dire che due coppie di numeri (nel nostro caso, indicati dalle lettere A, B e C, D ) stanno nello stesso rapporto tra loro.

I numeri che vedete nelle proporzioni si chiamano TERMINI e a seconda della loro posizione prendono un nome particolare:

A e C sono i termini antecedenti (perché vengono prima)

B e D sono i conseguenti (perché vengono dopo)

A e D sono gli estremi (perché si trovano all'estremità)

B e C sono i medi (perché si trovano al centro)

LE PROPRIETÀ DELLE PROPORZIONI

Quattro numeri, messi in un certo ordine, formano una proporzione se il PRODOTTO dei MEDI è uguale al PRODOTTO degli ESTREMI : A x D sarà, quindi, sempre uguale a B x C.

ESEMPIO

Prendete questa proporzione: 15 : 5 = 21 : 7

Il prodotto dei medi (21 x 5) è uguale al prodotto degli estremi (15 x 7)? Certo, in entrambi i casi il risultato è 105.

Potreste ripetere questa prova su tutte le proporzioni e vedreste che la regola è sempre rispettata.

Questa è la proprietà fondamentale delle proporzioni, ma non è l'unica. Ecco elencate tutte le altre:

Proprietà dell'INVERTIRE

Da A : B = C : D segue B : A = D : C

Da A : B = C : D segue B : A = D : C Proprietà del PERMUTARE i medi

Da A : B = C : D segue A : C = B : D?

Da A : B = C : D segue A : C = B : D? Proprietà del PERMUTARE gli estremi

Da A : B = C : D segue D : B = C : A?

Da A : B = C : D segue D : B = C : A? Proprietà del COMPORRE

Da A : B = C : D segue (A + B) : B = (C + D) : D

oppure (A + B) : A = (C + D) : C ?

Da A : B = C : D segue (A + B) : B = (C + D) : D oppure (A + B) : A = (C + D) : C ? Proprietà dello SCOMPORRE

Da A : B = C : D segue (A - B) : B = (C - D) : D (con A>B)

oppure (A - B) : A = (C - D) : C ?

Da A : B = C : D segue (A - B) : B = (C - D) : D (con A>B) oppure (A - B) : A = (C - D) : C ? Proprietà del COMPORRE e dello SCOMPORRE

Da A : B = C : D segue

(A + B) : (A - B) = (C + D) : (C - D) (con A>B)

Sfruttando queste proprietà, vi accorgerete di come sia semplice usare le proporzioni per risolvere piccoli calcoli quotidiani.

Avete capito tutto?

E allora mettetevi alla prova con un po' di utili esercizi sulle proporzioni!