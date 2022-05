Le equivalenze: Cosa sono e come si calcolano

Stampa

Shutterstock

Fare le equivalenze significa trasformare un'unità di misura in un'altra, in modo tale che si equivalgano. Nella pratica significa trasformare un'unità di misura grande in una più piccola, o viceversa.

Le equivalenze più comuni vengono fatte sulla scala di misura dei liquidi (i litri), del sistema metrico decimale (i metri) e dei pesi (i grammi). Nello specifico impareremo a trasformare un litro in ettolitro, un metro in un centimetro, un grammo in un chilo e così via.

Se immaginiamo queste unità di misura posizionate su una scala, noi potremo effettuare equivalenze in salita (dal valore più piccolo al più grande) o in discesa (dal valore più grande a quello più piccolo).

Ecco le scale di misura:

IL SISTEMA METRICO DECIMALE

Chilometro (km), ettometro (hm), decametro (dam), metro (m), decimetro (dm), centimetro (cm), millimetro (mm).

Se prendiamo come riferimento il METRO, abbiamo queste equivalenze

1 km = 1000 m; 1 hm = 100 m; 1 dam = 10 m; 1 dm = 0,1 m; 1 cm = 0,01 m; 1 mm = 0,001 m

LE SCALE DEI LIQUIDI E DEI PESI

Ettolitro (hl), decalitro (dal), litro (l), decilitro (dl), centilitro (cl), millilitro (ml).

Se prendiamo come riferimento il LITRO, abbiamo queste equivalenze

1 hl = 100 l; 1 dal = 10 l; 1 dl = 0,1 l; 1 cl = 0,01 l; 1 ml = 0,001 l



SCALA DEI PESI

Chilogrammo (kg), ettogrammo (hg), decagrammo (dag), grammo (g), decigrammo (dg), centigrammo (cg), milligrammo (mg).



Se prendiamo come riferimento il GRAMMO, abbiamo queste equivalenze

1 kg = 1000 g; 1 hg = 100 g; 1 dag = 10 g; 1 dg = 0,1 g; 1 cg = 0,01 g; 1 mg = 0,001 g

Quindi se vogliamo effettuare un'equivalenza in discesa: ogni cifra corrisponde a un valore al quale vanno aggiunti tanti zeri quanti sono i posti di cui ci siamo spostati.

Le prime volte possiamo aiutarci con il dito e scorrerlo verso sinistra o verso destra in base ai "salti da fare!

ESEMPI

Esempio di equivalenza in discesa: 3 Km = X m? Da chilometri a metri.

Ti devi spostare di tre posti verso destra sulla scala (hm, dam e m) e quindi devi moltiplicare per 1000 e aggiungere tre zeri. 3 Km = 3000 m



Se invece vogliamo effettuare un'equivalenza in salita: ogni cifra corrisponde a un valore, ma questa volta gli zeri anticipano la cifra e si aggiunge una virgola prima di arrivare alla misura richiesta.



Esempio di equivalenza in salita: 12.000 dl = X hl? Da decilitri a ettolitri.

Devi togliere tre zeri perché da dl ad hl Ci sono 3 posti (litri, decalitri, ettolitri) quindi, andando verso sinistra e dividendo, ottieni: 12.000 dl = 12 hl



Ti stai appassionando alla matematica?

Scopriamo insieme a risolvere altri problemi... matematici!

Per sapere come si sommano i numeri interi positivi e negativi

Per saperne di più sulle importantissime tabelline

Per saperne di più sui numeri primi, i mattoncini della matematica

Per ripassare bene il teorema di Pitagora

Per saperne di più sui concetti di peso lordo, peso netto e tara e su come si calcolano

Per imparare a risolvere le proporzioni

Per saperne di più sui misteriosi oggetti geometrici chiamati frattali