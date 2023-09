Gioco matematico: non più di 100!

Stampa

Ognuno di voi ha un dado.

Il primo giocatore tira un dado e decide se considerare il numero uscito (ad esempio, 2) oppure se moltiplicarlo per 10 (in questo esempio, 20). Diciamo che scelga 20.

Poi il turno passa all’altro giocatore che fa lo stesso e somma il numero che ottiene al risultato precedente: diciamo che gli venga 3, allora può sommare a 20 o 3 o 30. Quindi dirà o 33 o 50 a sua scelta.

Si procede così, alternandosi, fino a che uno dei due giocatori non è costretto a superare 100 (e a dire almeno 101) e perde.

Chi perde fa tanti punti, quanti sono i punti oltre il 100.

Chi fa 100, riceve un bonus che gli permette di togliere fino a 10 punti dal suo totale.

Se ne aveva meno di 10, torna a zero.

Suggerisco di avere carta e penna per fare i conti, per segnare i totali parziali e per tenere nota dei punti.

Buon divertimento.